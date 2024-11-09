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Van'da İkinci El Açık Oto Pazarında Fiyatlar Yükseliyor

Van'da İkinci El Açık Oto Pazarında Fiyatlar Yükseliyor
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Van'da yoğunluk yaşanan açık oto pazarında yüksek model araçların fiyatları artarken, düşük model araçların fiyatları sabit kaldı. Satıcılar, hem alıcı bulmakta zorlandıklarını hem de fiyatların düşmeyeceğini belirtiyor.

Van'da hafta sonu yoğunluğu yaşanan ikinci el açık oto pazarında yüksek model araçların fiyatlarında artış görülürken, düşük model araç fiyatlarının sabit kaldığı gözlemlendi.

Erciş karayolu üzerinde bulunan açık oto pazarı sezonun en yoğun günlerinden birini yaşadı. Tıka basa dolan ve araç alım satımı yapanların mekanı haline gelen pazar, son dönemde kuru kalabalıklara ev sahipliği yapıyor. Açık oto pazarına araçlarını satmak için akın eden vatandaşlar alıcı bulamamaktan, alıcılar ise uygun araçların hasarlı olduğunu, yeni modellerin ise fiyatının yüksek olmasından yakındı.

"Düşük model araçlarda sıkıntı yaşanıyor"

İHA muhabirine konuşan araç satıcısı Bülent Özdemir, Van'da birçok kişinin galericilik mesleğine girdiğini belirtti. Yeni model araç fiyatlarının yükseldiğini, düşük model araç fiyatlarının ise sabit kaldığını ifade eden Özdemir, "Van'da galerici mesleğini yapanların işi de zorlaştı. Onlar da araç satamıyor, çünkü herkes de bu işe yönelmiş. Bu saatten sonra araç fiyatlarının düşeceğini de sanmıyorum. Düşük model araçlarda sıkıntı yaşanıyor. Tamirci masrafları da artınca ister istemez bu araçları alan kişiler temkinlidir" dedi.

"Pazarda 5 araçtan fazlası satılmadı"

Yüksel Yücel isimli bir diğer araç satıcısı ise ihtiyaçtan aracını pazara getirenlerin satış yaptığını ama böyle bir ihtiyacı olmayanların satış yapamadığını belirterek, "İhtiyacı olmayan bu kişiler, 500 bin liralık değerindeki aracını 700 bin liraya satışa sunuyor. Herkes kendisine göre serbest piyasa oluşturmuş. Bu yüzden internet sitelerinden araç almak fiyat açısından daha mantıklıdır. Bugün pazarda 5 araçtan fazlası satılmadı. Böyle giderse de satılmaz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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