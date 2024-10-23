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Van'da Dondurucu Soğuklar Tarımı Vurdu: Çiftçiler Mağdur

Van'da Dondurucu Soğuklar Tarımı Vurdu: Çiftçiler Mağdur
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Van'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle tonlarca sebze tarlada dondu. Çiftçiler, bu durumu ilk kez yaşadıklarını ve işçi bulamama sorununu dile getirerek tarımın ayakta kalması için yardım talep ettiler.

Van'da son günlerde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle tonlarca sebze tarlada dondu.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Van'da da hayatı olumsuz etkiledi. Hayatın her alanını olumsuz etkileyen soğuk hava, Gevaş ilçesinde hasadı beklenen tonlarca ürünün donmasına neden oldu. Gevaş'ta 13 yıldır üretim yaptığını ifade eden Necmettin Yavuz isimli çiftçi, ilk defa bu aylarda böyle bir soğuk havaya rastladığını söyledi. Özellikle iki gün önce gece saatlerinde etkili olan don ve kar yağışı nedeniyle sebzelerin olumsuz etkilendiğini belirten Yavuz, tonlarca ürünün tarlada donduğunu söyledi. Her yıl domatesten bibere, patlıcandan kavuna, lahanadan salatalığa kadar onlarca sebze çeşidini ektiğini vurgulayan Yavuz, "İki gece önce sabaha karşı bir don oldu ve her taraf beyazladı. Yaklaşık 400 tona yakın domates, biber ve patlıcanı soğuk vurdu. Biz çiftçiler çok mağdur durumdayız. Sadece ben değil, Gürpınar'daki arkadaşların da zararı çok" dedi.

"Bu memlekette iş var ama çalışan yok"

Yaşanan sıkıntının büyük nedenlerinden birinin de işçi bulamamaları olduğuna dikkat çeken Yavuz, "Sınırdan gelip Konya, Adana ve Mersin'de çalışan Afganlar var ama burada çalışmalarına izin verilmiyor. Burada eğer 10 işçimiz olsaydı ve ben domatesi toplayabilseydim benim bu kadar zararım olmazdı. Bir Afgan çalıştırdığımız zaman bize ceza kesiyorlar. Biz gelsin hırsızlık yapsın demiyoruz. Gelsinler, tarlada çalışsın, çobanlık yapsın. Çünkü biz üretici olarak işçi bulamıyoruz. İşçi bulsak bu kadar sıkıntı yaşamayız. Bu memlekette iş var ama çalışan yok. Günlük 70 kişi çalıştıran biriyim. 7 ay benim yanımda iş var ama kimse gelip çalışmıyor. Eğer devlet büyüklerimiz bu sektöre el atmasa tarım bitecek. Tarım bittiği zaman bir ülkenin bitişidir. Bugün ben bu memlekette üreticilik yapmasam, Van halkı yazın ortasında bile domatesi 50 TL'den, biberi 70 TL'den alacak. Bu bölgede geçen gün don vurdu marketlerde domates, biber, patlıcan fiyat buldu. Ben burada biberi 25'e verirken marketlerde biber 70 TL oldu. Bu nedenle tarımı ayakta tutmamız lazım. Bir ülkede tarım ve hayvancılık olmasa o memleket bitmiştir" ifadelerini kullandı.

Gevaş'ta daha önce 12 üretici varken şu anda sadece kendisinin kaldığını belirten Yavuz, "Burada eskiden 12 üretici varken sadece ben kalmışım. Elimde bin 300 dönümlük arazi var ama iki gün önce don vurdu ve beni bitirdi. Benimde ayakta duracak halim kalmadı. Şu an mazotçuya, işçiye, esnafa borçluyum. Hangisini ödeyeceğim? Devlet büyükleri üreticiye, çiftçiye el atsınlar. Allah rızası için onlara bir baksınlar" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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