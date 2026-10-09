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Van'da bisiklet tamircileri kış öncesi 6 ayda bir bakım uyarısında bulundu

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Van'da bisiklet tamircileri kış öncesi 6 ayda bir bakım uyarısında bulundu
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Van'da bisiklet tamircileri, yaklaşan kışta kullanılmayacak bisikletler için bakım uyarısında bulundu. Sektör temsilcileri, yağmur, kar ve neme karşı korunmayan bisikletlerde paslanma ve mekanik arıza oluşabileceğini, 6 ayda bir rutin bakım yapılması gerektiğini belirtti.

Van'da bisiklet tamircileri, yaklaşan kış mevsiminde kullanılmayacak bisikletler için vatandaşlara bakım uyarısında bulundu.

Van'da trafik yoğunluğu nedeniyle bisiklete olan ilginin her geçen yıl arttığını belirten sektör temsilcileri, kış mevsimi öncesinde yapılacak bakımın bisikletlerin kullanım ömrünü uzattığını ifade etti. Özellikle kış şartlarının sert geçtiği kentte bisikletlerin yağmur, kar ve nemden korunması gerektiğine dikkat çeken ustalar, bakım yapılmadan uzun süre bekletilen bisikletlerde paslanma ve mekanik arızaların meydana gelebileceğini söyledi.

Yaklaşık 25 yıldır Van'da bisiklet sektöründe faaliyet gösteren işletme sahibi Ezdin Kaplan, bisiklet kullanımının kentte her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, bisikletin yalnızca bir spor aracı değil, aynı zamanda ulaşım ve sağlıklı yaşam açısından da önemli bir araç olduğunu söyledi.

"Bisikletler 6 ayda bir bakımdan geçirilmeli"

Van'ın coğrafi yapısının bisiklet kullanımına elverişli olduğunu dile getiren Kaplan, bisiklet satın alırken hafif olması açısından alüminyum kadrolu ve kaliteli vites sistemine sahip modellerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Bisikletlerin uzun ömürlü kullanılabilmesi için 6 ayda bir rutin bakım yapılması gerektiğini vurgulayan Kaplan, sezon sonunda bisikletlerin kış bakımından geçirilmesinin önemine değindi.

Kış aylarında bisikletlerin nemden, yağmurdan ve kardan korunması gerektiğini belirten Kaplan, "Sezon sonu geldiğinde bisikletlerin kış bakımları yapılmalı. Bisikletler, nemden, yağmurdan ve kardan korunabilecek şekilde muhafaza edilmelidir. Kaldırmadan önce mutlaka genel bakım ve temizlik yapılmalı, gerekli yağlama işlemlerinin ardından bisiklet nemsiz bir ortamda saklanmalıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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