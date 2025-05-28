Van'da Bayram Öncesi Market Denetimleri Sıklaştırıldı

VAN'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde denetim yapan Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri kontrol edip kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdı.

Van'da da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak ve yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik önlemler almak amacıyla fiyat etiketi denetimi yaptı. Van Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın ve beraberindeki ekipler, özellikle vatandaşın temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceleyip, son 3 ay içerisindeki fiyatlar ile bugünkü fiyatları karşılaştırdı. Ekiplerin yaptığı denetimlerde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı.

Denetimlerin düzenli olarak yapıldığı fakat Kurban Bayramı öncesi sıklaştırıldığı belirtilerek Van'da ocak ayından beri 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında 1011 firma ve 59 bin 32 ürün denetlendiği, bu denetimlerde 313 aykırılık tespit edildiği ve 990 bin 958 TL idari işlem uygulandığı ifade edildi. Haksız fiyat artışı denetimlerinde ise 77 firma ve 220 ürün denetlendi. Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bir taraftan fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı korumak için haksız fiyat artışları, diğer taraftan da fiyat etiketlerindeki uygunsuzlukların sebep olduğu tüketici mağduriyetlerini gidermek amacıyla hem masada hem de sahada gerçekleştirdiğimiz yaygın ve yoğun denetimlerimiz ile etkin mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.