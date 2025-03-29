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Van'da Bayram Alışverişi Yoğun İlgiyi Üzerinde Topladı

Van'da Bayram Alışverişi Yoğun İlgiyi Üzerinde Topladı
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Ramazan Bayramı arefesinde Van'da çarşı ve pazarlar yoğun ilgi gördü. Alışveriş telaşı renkli görüntülere sahne oldu ve vatandaşlar bayram coşkusunu yaşadı.

. Van'da Ramazan Bayramı arefesinde çarşı ve pazarlar yoğun ilgi görürken, alışveriş telaşı renkli görüntülere sahne oldu.

Bayram alışverişi için sokaklara akın eden vatandaşlar, kentin dört bir yanını hareketlendirirken, renkli tezgahlar ve bayram telaşı unutulmaz bir atmosfer oluşturdu. Arefe günü kentin cadde ve sokakları alışveriş yapmak isteyenlerle dolup taştı. Çarşıda bayram şekeri, tatlı ve kıyafet satan esnafın tezgahları renk cümbüşüne dönerken, pazar yerlerinde ise taze meyve-sebzeden kuruyemişe kadar birçok ürün alıcısıyla buluştu. Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan hareketlilik, gece geç saatlere kadar sürecek.

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, yoğunluğa rağmen bayram coşkusunu yaşadıklarını belirtirken, esnaflar ise satışlardan memnun olduklarını ifade etti. Özellikle şeker ve tatlı tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, çocuklara yönelik bayramlık kıyafet satışı da ilgi gördü.

Bayram ziyaretlerinin azaldığını ifade eden Ferdi Akcan isimli vatandaş, daha önce 10 kilogram şeker alırken, bu yıl 7 kilogram aldığını belirtti. Akcan, bayram tatilinin 9 gün olmasıyla çifte bayram yaşayacaklarını kaydetti. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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