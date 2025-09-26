Türkiye'de Tesis Yönetim Sektörü Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

VAN'da düzenlenen 'Akıllı Şehirler ve Tesis Yönetiminde gelecek Vizyonu' programında konuşan Türkiye Kentsel ve Tesis Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgili üniversiteler tarafından teknoloji hamleler yapıldığını söyledi. Sandalcı, "Sektörümüzde yaklaşık 19,5 milyon toplu konut yaşam alanı profesyonel yönetim şirketleri tarafından yönetilmektedir. Sektörümüzde yaklaşık 2 milyon kişi istihdam edilmektedir" dedi.

Van'da Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından, 'Akıllı Şehirler ve Tesis Yönetiminde Gelecek Vizyonu' programı düzenlendi. Bir otelin konferans salonda düzenlenen programa, Türkiye Kentsel ve Tesis Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Türkyon Yönetim Kurulu Başkanı ve TRKTYD Genel Sekreteri Kübra Ulaş, Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Platformu Başkanı Levent Karadağ, One Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ozar ile Van'daki bazı STK temsilcileri katıldı.

'ÜLKEMİZDE KADIN İSTİHDAMI DESTEKLENMELİ'

İstiklal marşının okunmasının ardından kürsüye çıkan Türkyon Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş, 2020 yılında tesis yönetim sektörüne adım atmaya ve hayallerini gerçekleştirmeye karar verdiğini söyledi. Ulaş," Bir yandan sektör için mücadele ederken, bir yandan sektörü tanımaya çalıştık. Süreç içerisinde gerek kamu kurumları, gerekse toplu konut yaşam alanlarımıza, çalışma arkadaşlarımla birlikte hizmet vermeyi sürdürdüm. Ülkemizde bir yandan sektörün genç bir iş kadını olarak tanıtmaya çalışırken, diğer yandan her zaman işimi daha fazla nasıl kurumsallaştırabilirim? Bunun için mücadele ettim. Ülkemizde kadın istihdamının desteklenmesi gerektiğinin ve gerek sektörümüzde, gerekse diğer sektörlerde iş kadınlarının daha çok yer alması gerektiğinin de altını çizmek isterim. Yıllar önce Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneğimizle tanışma şansını yakaladım. Bize vizyonuyla, tecrübesiyle, liderliğiyle değer katan, şirketlerimiz ve sektörümüz için 7 gün 24 saat çalışan kıymetli Genel Başkanım Suat Sandalcı'ya ve yönetim kurulumuza teşekkürü borç bilirim." dedi.

'SEKTÖRÜMÜZDE YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ İSTİHDAM EDİLMEKTEDİR'

Türkiye Kentsel ve Tesis Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı ise tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgili üniversiteler tarafından teknoloji hamleler yapıldığını söyledi. Sandalcı, "Malumunuz tesis yönetim sektörü, uzun yıllar önce ülkemize entegre edilen Türkiye'nin bacası sanayisi hizmet sektörü haline gelmiştir. Sektörümüzde yaklaşık 19.5 milyon toplu konut yaşam alanı profesyonel yönetim şirketleri tarafından yönetilmektedir. Sektörümüzde yaklaşık 2 milyon kişi istihdam edilmektedir. Buna bağlı olarak da ülkemizdeki hacmi yıllık 15 milyar dolara yaklaşmıştır. Türkiye'de ve 4 bin tesis üretim şirketi hizmetlerine devam etmektedir. Tabi bizim İstanbul, Ankara, Bursa, Adana gibi kentlerde yönetim kurulu üyelerimiz var. Çeşitli illerden katılanların da ayaklarına sağlık. Bizler yıllardan beri sektörün sıkıntılarını, sorunlarını devletimizin ilgili organlarına taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan riyasetleriyle, kıymetli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız muhterem Murat Kurum'un da destekleriyle artık sektörümüzle ile ilgili kanun tasarısı çalışmaları hazırlandı. Sizlerin de basından ve sahadan öğrendiğiniz gibi, yüksek faiz aidat tutarlarıyla ve binalarda oturan kat maliklerimizin mağdur edilme durumları var. Belki Van ilimizde çok şahit olmuyorsunuz. Ama İstanbul'da, Ankara'da çok ciddi sıkıntılar var. Bununla ilgili de özellikle İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya raporumuzu teslim ettik. Bu çalışmamız, gazi meclisimiz açıldığında ilk yasama döneminde de görüşülecek kanun maddeleri arasında yer alıyor" diye konuştu.

'VAN'DA İKİNCİ TOPLANTIMIZI YAPIYORUZ'

Van'da 2'inci toplantıyı düzenlediklerini anlatan Sandalcı, "Görüyorum ki, bu yıl her yılki katılımdan daha yüksek. Bu kapsamda değerli kardeşim Kübra Hanım'a ben de teşekkür ediyorum. Çünkü derneğimize katıldıktan sonra azmini, enerjisini ve tüm vaktini derneğimize ayırmıştır. Bugünkü toplantı için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Kentsel Temsilcilik Derneği, kadın istihdamını desteklemeyi toplumumuzda kadının sosyoekonomik yapısını da kendisine vizyon etmiştir "dedi.

Program, Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Platformu Başkanı Levent Karadağ'ın panelde yaptığı sunumla devam etti.