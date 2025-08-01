Van'da 4 Alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı İlan Edildi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Van'da 4 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan etti. İlgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Van'da 4 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Van'ın Özalp ilçesinde 3, Başkale ilçesinde 1 alan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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