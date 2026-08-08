Ardahan'da İlk Bal Hasadı Yapıldı

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Kafkas arı ırkı ile üretilen ve coğrafi işaret tesciline sahip Ardahan Çiçek Balı'nın 2026 yılı üretim sezonunun ilk bal hasadına katıldı.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen hasatta, sezonun ilk balı kovanlardan alındı. Vali Ömer Hilmi Yamlı, hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek üretim süreci hakkında Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın'dan bilgi aldı.

Vali Yamlı, Ardahan'ın sahip olduğu Kafkas arı ırkı ve coğrafi işaret tescilli Ardahan Çiçek Balı'nın ilin önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, üreticilere bereketli ve verimli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Vali Yamlı'ya, İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın ve Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı