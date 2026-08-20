Vali Varol Nazilli Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, ilçe ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdiği Nazilli gezisinde Ticaret Odasını da ziyaret etti.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Süleyman Gürbüz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Hüseyin Eren, Serkan Saygılı, Serkan Çelen ile Ali Aydın'ın ev sahipliğindeki ziyarette Vali Varol'a Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Emniyet Müdürü Erdal Esen ile İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ahmet Refik Özsoy eşlik etti.

Vali Dr.Osman Varol; Nazilli Ticaret Odasının bölgenin önemli meslek kuruluşlarından biri olduğunu ifade etti. Vali Varol, bugüne kadar yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek, halen sürdürülen projelerin bölgenin kalkınması adına gerçekleştirilmesinde fayda gördüğünü ifade etti.

Sümerbank Basma Fabrikası alanının tekrar ekonomiye kazandırılması ile ilgili çalışmalara olumlu yaklaştıklarını söyleyen Varol, Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi kurulması için başlatılan teşebbüslerin devam etmesi gerektiğini de ifade etti.

Vali Varol ve beraberindeki heyete Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan tarafından verilen brifingde; bugüne kadar yapılan projeler, odanın yetki ve sorumluluk alanı içinde yapılan faaliyetler ile bundan sonra yapılması hedeflenen çalışmalar hakkında görsel sunum yapıldı. Başkan Arslan, özellikle Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasındaki atıl durumda olan alanların tekrar ekonomiye kazandırılması projesi ile Nazilli 2. Organize Sanayi çalışmalarını önemsediklerini ifade etti. Üyelerin talepleri doğrultusunda tespit edilen bölge sorunlarını düzenli olarak ilgili makam ve kurumlara aktardıklarını ifade eden Arslan, son olarak Nazilli ve çevresindeki altı ilçenin sorumluluk alanları içinde olduğunu, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte bölgenin kalkınması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı