Vakıf Katılım ve DTO'dan KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Desteği

Vakıf Katılım Bankası, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla hayata geçirdiği "p@ket" kapsamındaki işbirliklerine Denizli Ticaret Odası'nı (DTO) ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, tüm KOBİ ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak e-yönetim platformu olan p@ket'i devreye aldı.

Banka, Ankara Ticaret Odası, Kahramanmaraş Ticaret Odası, Trabzon Ticaret Odası, Tokat Ticaret Odası, Karabük ve Safranbolu Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ve İvedik OSB'nin ardından DTO ile de benzer bir işbirliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda Vakıf Katılım, DTO Başkanı Uğur Erdoğan ile protokol imzaladı.

Firmaların finansal ve operasyonel ihtiyaçlarına tek noktadan erişim sağlayan p@ket ile DTO üyeleri e-dönüşüm hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Nakit Yönetimi ve Sigorta Yönetimi Başkanı Taner Akkurt, Denizli'nin Türkiye'nin üretim gücünde ve ihracat kapasitesinde stratejik öneme sahip şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Akkurt, banka olarak KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla geliştirdikleri p@ket e-yönetim platformuyla finansal işlemler ve ön muhasebe süreçlerini tek bir uygulama üzerinden yönetme imkanı sağladıklarını vurguladı.

Bu işbirliğiyle Denizli'deki işletmelerin iş yüklerini hafifletmeyi, zaman tasarrufu sağlamayı ve finansal yönetimlerini daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Akkurt, şöyle devam etti:

"Dijitalleşmenin rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz ve Denizli Ticaret Odası ile imzaladığımız protokolün şehirdeki işletmelere değer katmasını diliyoruz. Denizli Ticaret Odası ile başlattığımız bu işbirliğinin bölgedeki işletmelerimize güçlü bir dijital dönüşüm desteği sunacağını da düşünüyoruz. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyoruz."

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, üyelerinin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlamanın ve finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Erdoğan, Vakıf Katılım ile hayata geçirdikleri bu protokol sayesinde üyelerinin, bankacılık işlemlerini fiziksel evrakla uğraşmadan dijital ortamda gerçekleştirebileceğini aktardı.

Üyelerin aynı zamanda e-dönüşüm çözümlerine de erişim sağlayarak operasyonel süreçlerde hız ve verimlilik avantajı elde edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu işbirliğinin, Denizli iş dünyasının rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.