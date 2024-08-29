Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir

Tarlada yetişen ürünler; aracısıdır, komisyoncusudur, nakliyesidir derken sofralarımıza fiyatları katlanarak geliyor. Bu durum da hem üreticiyi hem de tüketiciyi ekonomik olarak zorluyor.

"BU SENE SON SENEM"

Tarlasındaki ürünü satmakta zorlanan üreticiler de çektikleri videolarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Bunun son örneğini Sakarya'da gördük. Yetiştirdiği üzümleri kamyonlara yükleyip teslim eden bir üretici, "Allah nasip ederse bu sene çiftçilik hayatım sondur. Yemin etmiyorum ama çiftçilik hayatına son verdim. Bu sene son senem" diyerek bir daha üzüm yetiştirmeyeceğini ifade etti.

"SENEYE MEYVE DE SEBZE DE YOK"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Seneye meyve de sebze de yok. Buyurun cenaze namazına", "Çoğu bu fikirde seneye yandık", "Artık meyve sebze hayal olacak galiba", "İnsanları bıktırdılar. Seneye ne yiyeceğiz bakalım", "Seneye tarım ürünlerinde yokluk ve pahalılık olacak" ifadelerine yer verildi.