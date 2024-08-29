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Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir

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Sakarya'da üzüm üreticiliği yapan bir çiftçi, "Allah nasip ederse bu sene çiftçilik hayatım sondur. Çiftçilik hayatına son verdim" diyerek artık üretim yapmayacağını ifade etti. Çiftçinin çektiği videoyu izleyenler "Seneye meyve de sebze de yok. Buyurun cenaze namazına" şeklinde yorumlar yaptı.

Tarlada yetişen ürünler; aracısıdır, komisyoncusudur, nakliyesidir derken sofralarımıza fiyatları katlanarak geliyor. Bu durum da hem üreticiyi hem de tüketiciyi ekonomik olarak zorluyor.

"BU SENE SON SENEM"

Tarlasındaki ürünü satmakta zorlanan üreticiler de çektikleri videolarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Bunun son örneğini Sakarya'da gördük. Yetiştirdiği üzümleri kamyonlara yükleyip teslim eden bir üretici, "Allah nasip ederse bu sene çiftçilik hayatım sondur. Yemin etmiyorum ama çiftçilik hayatına son verdim. Bu sene son senem" diyerek bir daha üzüm yetiştirmeyeceğini ifade etti.

"SENEYE MEYVE DE SEBZE DE YOK"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Seneye meyve de sebze de yok. Buyurun cenaze namazına", "Çoğu bu fikirde seneye yandık", "Artık meyve sebze hayal olacak galiba", "İnsanları bıktırdılar. Seneye ne yiyeceğiz bakalım", "Seneye tarım ürünlerinde yokluk ve pahalılık olacak" ifadelerine yer verildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Sakarya Tarım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Hakan Ucan:

Markette üzüm 60 tl üretici isyanda , Üreten kazanamıyor , vatandaş fahiş fiyattan almak zorunda bırakılıyor, tarım bakanlığı her zaman olduğu gibi seyrediyor

75
1
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ARSLANOĞLU Hakan:

Kendi ürettiğimiz fındığı, çayı en pahalı tüketen bizleriz. Antep fıstığını en pahalı yiyen bizleriz. Sebze ve meyve de öyle. Dünya'nın en güzel tatil yerlerine sahip olan bizleriz en pahalı tatili bizler yapıyoruz. Varlık içinde yokluk yaşıyoruz. Yaşatanlar utansın..

54
0
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Ülkücü Gençlik:

Türkiye Yüzyılı Sığınmacıyı gönder ve ekonimiyi düzelt dedik, çok mu şey istedik...

19
4
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CAN Işık:

Olabilir

2
0
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ülker kaya:

Tamahkarlık kadar zenginlik yoktur. En az 3 ton üzümü kamyona döktü. 20 liradan olsa kilosu. 60 bin tl yapar.

0
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