Üzüm bağlarında 'Gıda güvenliği' incelemeleri devam ediyor - Haberler

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Üzüm bağlarında 'Gıda güvenliği' incelemeleri devam ediyor

Üzüm bağlarında 'Gıda güvenliği' incelemeleri devam ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hasat zamanı yaklaşan dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hasat zamanı yaklaşan dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasat öncesi üzüm bağlarında 'Gıda güvenliği' incelemelerinde bulundu.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar yapılan çalışmalar hakkında, "Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri güvenli gıda arzının sağlanması için üzüm bağlarında yoğun çalışma başlattı. Hasat öncesi pestisit denetimi çerçevesinde bağlardan yaprak ve üzüm salkımı alarak üretim sezonu boyunca denetleme yapmaktayız. Yasak ve ruhsatsız bilgi koruma ürünü kullanan üreticiler 5996 sayılı kanun gereği idari işlem yapılmaktadır. Lütfen insan, hayvan ve çevre sağlığı için yasaklı ve ruhsatsız ilaç kullanmayınız." dedi.

Salkım güvesi mücadelesi

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, salkım güvesi ile ilgili yapılan çalışma hakkında da şunları söyledi: "Ekip arkadaşlarım hasat öncesi yaptıkları denetimlerde salkım güvesi zararlısına karşı kullanılan tel/kapsül olarak bilinen biyoteknik mücadelesinin desteklediği sahalarda da kontrollerimizi yerinde görerek mücadelemizi yapmaktayız." - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Sarıgöl Manisa Ekonomi Haberler

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