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Uzman isim taşıt ve konut kredisi için net tarih verdi

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Gözler, 17 Nisan Perşembe günü açıklanacak politika faizine çevrilmişken ev ve araba almak isteyenler de faizlerin düşmesini bekliyor. Haberler.com'da Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Cemal Zehir, konut ve taşıt kredisinde düşüş için yaz aylarını işaret etti.

Konut ve taşıt kredi faiz oranları, banka kredisiyle satın alım yapmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Piyasada uzun süredir yüksek seyreden faizlerin düşüşü için gözler, 17 Nisan Perşembe günü açıklanacak politika faizine çevrilmişken uzman isimden çok konuşulacak bir tahmin geldi.

Haberler.com'da Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Cemal Zehir, konut ve taşıt kredisinde düşüş için yaz aylarını işaret etti. Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin öngörülerini anlattı. Prof. Dr. Zehir, Faiz indirimlerinin piyasaya yansımasının zaman alacağını belirterek şöyle konuştu:

Uzman isim taşıt ve konut kredisi için net tarih verdi

Merkez Bankası yaşanan siyasi gelişmelerin piyasaya negatif yansımasını engellemek için birtakım tedbirler aldı. Piyasalarda yüzde 48'ler düzeyinde faizler oluşmaya başladı. Faizlerin düşmesinin otomotiv ve konuta yansımasının gecikeceğini düşünüyoruz. Merkez Bankası politika faizinde indirimi ertelemeyecek, politika faizi düşecek. Haziran ayından itibaren konut ve taşıt alımını hızlandıracak bir faiz indirimi olacak.

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Uzman isim taşıt ve konut kredisi için net tarih verdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi vs. vs. Faiz sebep, enflasyon sonuç, yok enflasyon sebep faiz sonuç. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Cambaza bak, cambaza vs. vs. derken yüzyıl sonra Almanya gibi olmayı beklerken geldiğimiz noktaya bak. Sonuç : Duvara çarpmak. Saygılarımla.

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