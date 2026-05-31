Ulusal Süt Konseyinden "Dünya Süt Günü" mesajı Açıklaması

Ulusal Süt Konseyi (USK), Türkiye'nin sürdürülebilir üretim anlayışı, kalite odaklı dönüşüm ve modern üretim altyapısındaki gelişmelerle katma değerli süt ürünleri ihracatında dünyada güçlü bir oyuncu olabileceğini bildirdi.

Konseyden yapılan açıklamada, 1 Haziran Dünya Süt Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Türkiye'de süt tüketiminin artırılmasının halk sağlığı, çocuk gelişimi ve sürdürülebilir tarımsal üretim açısından stratejik önem taşıdığı belirtilen açıklamada, Avrupa ülkelerinde kişi başı yıllık içme sütü tüketiminin ortalama 60 litrenin üzerinde olduğu, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde bu miktarın 100 litrenin üzerine çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'de kişi başına içme sütü tüketiminin yaklaşık 30 litre seviyelerinde bulunduğuna işaret edilerek, bu miktarın artırılmasının toplum sağlığı açısından önemli bir gereklilik olduğu ifade edildi.

"Süt tüketimine yönelik bazı iddialar, bilimsel verilerle desteklenmiyor"

Son dönemde bazı sosyal medya platformlarında süt tüketimine yönelik bilimsel temelden uzak ve kamuoyunu yanıltıcı iddiaların yer aldığına dikkati çekilen açıklamada, özellikle "süt içmenin yetişkinlerde erken yaşlanmaya neden olduğu" yönündeki söylemlerin bilimsel dayanağının bulunmadığının altı çizildi. Açıklamada, "Süt ve süt ürünleri hakkında zaman zaman ortaya atılan bazı iddialar, bilimsel verilerle desteklenmemektedir. Bilimsel gerçekler yerine sosyal medya kaynaklı bilgi kirliliğinin esas alınması, toplum sağlığı açısından risk oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Sektör yenilikçi ürünlerle büyüme potansiyelini güçlendiriyor"

Açıklamada, Türkiye'de son yıllarda sektörde özellikle katma değerli ürünlerdeki büyümenin dikkati çekici olduğu, başta ayran ve kefir olmak üzere fonksiyonel ve fermente süt ürünlerine yönelik tüketici ilgisinin arttığı belirtilerek, sektörün yenilikçi ürünlerle hem iç pazarda hem de ihracatta büyüme potansiyelini güçlendirdiği vurgulandı.

Özellikle çiğ süt kalitesinde sağlanan gelişimin sektör adına önemli bir kazanım olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürdürülebilir üretim anlayışı, kalite odaklı dönüşüm ve modern üretim altyapısındaki gelişmeler sayesinde Türkiye, katma değerli süt ürünleri ihracatında dünyada çok daha güçlü bir oyuncu olabilir. Bunun için üretimin artırılması, kaliteli çiğ süt arzının sürdürülebilir şekilde devam etmesi ve sektörün tüm paydaşlarının ortak vizyonla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır."