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USİKAD, Sürdürülebilir Fırsatlar Zirvesi'ni Düzenliyor

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Uluslararası Sanayi ve İş Kadınları Derneği (USİKAD), Sürdürülebilir Fırsatlar Zirvesi'ni (S.O.S) İstanbul'da düzenleyecek. Zirve, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın hayatın bir parçası olarak ele alınması konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Uluslararası Sanayi ve İş Kadınları Derneği (USİKAD), Sürdürülebilir Fırsatlar Zirvesi'ni (Sustainable Opportunities Summit-S.O.S ) 26 Şubat'ta İstanbul'da düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kadın işverenlerin niteliklerini ve niceliklerini artırmak, eğitim ve danışmanlıklarını yürütmek, projeler yapmak, uygulamak, potansiyel kadın girişimci adaylarını ekonomik ve sosyal olarak desteklemek gibi amaçlarla geçen yıl kurulan USİKAD, İstanbul Fişekhane'de ilk defa gerçekleşecek olan zirveyle standart söylemlerin dışına çıkarak ezber bozmayı hedefliyor.

S.O.S, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bireyleri bir araya gelerek BM Sürdürülülebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA) aslında hayatın bir parçası olarak ele alınması konusundaki kararlığını "Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Toplum" ana fikrinden yola çıkarak "Sürdürülebilir Nesiller" mottosu ile ortaya koymaya hazırlanıyor.

İlki İstanbul'da gerçekleştirilecek olan S.O.S'un bu yıl içinde düzenlenecek ikincisinin ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılması planlanıyor.

"Farkındalığa katkı sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen USİKAD Başkanı Müge Öz, Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler'in SKA'ları kabul ettiğini ve bu hedefler doğrultusunda BM çatısı altında 17 madde de uzlaşı sağlandığını belirtti.

Birbiriyle bağlantılı söz konusu 17 iddialı amacın Türkiye dahil tüm dünyada insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedeflediğini aktaran Öz, "Biz de yeni kurulan bir dernek olarak, hatta özellikle altını çizmek istiyorum 'İş Kadınları Derneği' olarak, birlikte hareket etmenin toplumsal farkındalığa katkı sağlayacağı düşüncesiyle bu yolculuğa çıktık." ifadesini kullandı.

Yapacakları zirvede hedeflerinin sürdürülebilirlik konusunun iş dünyasındaki kadınların bakış açısıyla daha kapsamlı ve detaylı incelenebileceğini göstermek olacağını ifade eden Öz, şunları kaydetti:

"S.O.S, USİKAD'ın ortaya koyduğu değerleri kadınlarımızın gözünden, Türkiye'nin SKA'lar konusundaki ilerlemesini değerlendirerek bu hedeflere ulaşmak için atılması gereken tüm adımları konunun muhatabı kurum ve kişilerle yüz yüze istişare ederek, farkındalık ve bilgi düzeyini artırmaya ve bu hedeflere ulaşmak için işbirliğini teşvik etmeye yardımcı olacaktır."

Kaynak: AA / Ekonomi

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