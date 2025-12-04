USİKAD, 'Küresel Kadın Liderliği Ağına Erzurum'u da ekledi

Kadın liderliğini ekonomik kalkınmanın merkezine yerleştiren Usikad, son olarak Erzurum yapılanmasını tamamladı. Avrupa'dan Asya'ya uzanan iş birliği ağlarıyla hareket eden Usikad, Erzurum İl Başkanlığı görevine Dr. Zeynep Polat'ı atayarak küresel yapılanmasına yeni ve stratejik bir halka ekledi.

Kadın girişimciliğini sanayi, ticaret, üretim ve dünya ekonomisiyle bütünleştirme hedefiyle 2023 yılında kurulan Uluslararası Sanayici ve İş Kadınları Derneği ( Usikad ), uluslararası ölçekte büyümesini sürdürüyor. Usikad, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın vizyoner yönlendirmeleri ve istişareleriyle uyum içinde, Türkiye'nin kalkınma politikalarıyla eşgüdümlü projeler yürütüyor. Londra temsilciliğiyle uluslararası kimliğini pekiştiren Usikad, Erzurum yapılanması aracılığıyla Anadolu'nun girişimcilik potansiyelini dünya vizyonuyla buluşturuyor. Dr. Zeynep Polat, akademik birikimi, girişimcilik deneyimi ve bölgesel kalkınmaya yönelik duyarlılığıyla Usikad'ın Doğu Anadolu'daki stratejik hedeflerine yön verecek. Polat, kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendiren modelleri, yerel üretim ve ticaret dinamikleriyle bir araya getirerek Erzurum'u yenilikçi, üretken ve uluslararası rekabet gücü yüksek bir girişimcilik üssü haline getirmeyi amaçlıyor.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Polat, işletme doktorasını İngiltere menşeli St. Clements Üniversitesinde tamamladı. Sosyoloji lisansı ve aile danışmanlığı formasyonuna sahip olan Polat, Atatürk Üniversitesi İİBF'de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında ikinci yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Erzurum iş dünyasında aktif bir isim olarak, MÜSİAD Kadın Erzurum Kurucu Başkanlığı ve TOBB Kadın Girişimciler Erzurum Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuş; halen Erzurum Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası ve DAİB üyesi olan Polat, bölgesel kalkınma, sanayi ve ticaret alanında kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendiren çalışmalar yürütmektedir.

Polat; USİKAD Erzurum'un, derneğin uluslararası vizyonuyla paralel biçimde; kadın istihdamını artıran, üretici girişimleri destekleyen, ihracat odaklı ticaret ağlarını güçlendiren ve kamu-üniversite-özel sektör iş birliklerini derinleştiren projelere odaklanacağını ifade ederken; bu adım, bölgeden başlayarak yerelden küresele uzanan yeni bir kalkınma modelinin somut göstergesi olarak değerlendirilebilir' dedi.

USİKAD Genel Başkanı Müge Öz, iş dünyasında kadını güçlendiren öncü çalışmalarıyla tanınan bir lider olarak, "Erzurum'un kadim üretim kültürünü Zeynep Polat'ın vizyoner yaklaşımıyla yeniden tanımlıyoruz. USİKAD artık yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın farklı şehirlerinden kadın girişimcilerin ortak sesi olarak büyüyor." ifadelerini kullandı.