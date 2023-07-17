Uşak'ta Yatırımların Harcaması Arttı

Uşak Valiliği 2023 Yılı 2 Dönem Sonu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Dr. Turan Ergün, geçen yılın il 6 ayında Uşak'ta yatırımlar için harcanan paranın yüzde 182 arttığını açıkladı. Ayrıca, 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde Uşak'ta toplam 278 proje için 981 milyon 434 bin TL ödenek ayrıldığı bilgisi verildi.

Uşak valiliği 2023 Yılı 2 Dönem Sonu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıya başkanlık eden Vali Dr. Turan Ergün, geçen yılın il 6 ayında Uşak'ta yatırımlar için harcanan paranın yüzde 182 arttığını, aynı dönemlerin karşılaştırılmasında geçen yıl gelen ödeneğin de bu yıl yüzde yüzde 148 arttığını açıkladı.

Ergün, 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde Uşak'ta toplam 278 proje için 981 milyon 434 bin TL ödenek ayrıldığı bilgisini de verdi.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün Başkanlığında Öz Merkez İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, 2023 Yılı 01 Ocak -30 Haziran arası Uşak'a yapılan yatırımlar değerlendirildi.

Toplantı öncesi basın mensuplarını değerlendiren Vali Ergün, "2023 yılı Ocak ve Haziran ayını kapsayan 2. Dönem Koordinasyon toplantısını düzenliyoruz. Sizlere 01 Ocak 30 Haziran arası ilimize yapılan yatırımlar hakkında şu bilgileri vermek istiyorum:

Haziran ayı sonu itibarıyla yatırımcı kuruluşların ilimizde 230, il ve ilçe belediyelerinin 48 olmak üzere toplam 278 adet projesi bulunmaktadır. Bu projelerin maddi tutarlarına baktığımızda 8 milyar 349 milyon 257 bin TL Bunun önceki yıllar harcaması 1 milyar 281 milyon 839 bin TL, 2023 yılı ödeneği ise 981 milyon 434 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu geçtiğimiz 6 aylık dönemde belediyelerin projelerinin tutarı ise 428 milyon o46 bin TL, önceki yıllar harcaması 67 milyon 282 bin TL, 2023 yılı ödeneği ise 358 milyon 64 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Uşak ilin yatırımcım kuruluşlar ve belediyeler olarak 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam; 8 milyar 777 milyon 304 bin TL proje değerine sahiptir. Bu projelerin önceki yıllar harcaması 1 milyar 349 milyon 122 bin TL, 2023 yılı ödeneği ise1 milyar 339 bin 339 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yine 2023 yılı 2 dönem sonu itibarıyla il genelindeki harcama tutarları se

Yatırımcı kuruluşlar için 246 Milyon 294 bin TL belediyeler ise 179 milyon 438 bin TL olup toplamda 425 milyon 732 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir. Projelerin yatırımcı kuruluşlarda gerçekleştirme oranı yüzde 25, fiziki gerçekleşme yüzde 37 olmuştur.

Belediyelerde ise nakdi yüzde 50, fiziki gerçekleştirme yüzde 64 oranında gerçekleştirilmiştir.

İlimizde ilk 6 aylık dönemde yatırımcı kuruluşların projelerinin 230 projecinden 47 adedi tamamlanmış, 106'sı devam ediyor, 55 adet proje ise ihale aşamasında 22 adedi henüz başlanmamıştır.

İlimizdeki belediyelerde 48 projeden 16'sı tamamlanmış, 31 adet proje devam ediyor. 1 adet proje ise ihale aşamasındadır.

Geçen yılın aynı dönemi ile bu yılın aynı dönemini karşılaştırdığımızda; 2022 yılın ilk 6 aylık döneminde ilimizdeki yatırım projelerin toplam tutarı 3 milyar 109 milyon 582 bin TL iken bu oran 2023 yılının aynı döneminde 8 milyar 777 bin 304 bin TL olmuş ve geçen yıla göre yüzde 182 oranında bir artış göstermiştir.

Bu projelerin yıllık ödeneğine baktığımızda geçen yıl; ilk 6 aylık dönemde bu projeler için gelen ödenek 541 milyon 528 bin TL iken bu yıl yine ilk 6 aylık dönemde 1 milyar 339 milyon 399 bin TL olmuş ve geçen yılın aynı dönemine yüzde yüz 148 ilik bir artış gerçekleşmiştir.

Yine 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde ki harcamalara baktığımızda yatırımcı kuruluş ve belediyelerimizin harcaması 172 milyon 990 bin TL olmuş. 2023 yılının aynı döneminde bu oran 425 milyon 732 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda bir önceki yıla göre yüzde 146 oranında bir artış yaşandığını görüyoruz" dedi.

Yatırımcı kuruluş ev belediyelerden temsilcilerin katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - UŞAK