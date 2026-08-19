Haberler

Uşak'ta Konut Satışları Geriledi

Uşak'ta Konut Satışları Geriledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Uşak'ta Temmuz ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla 12 adet azalarak 589'a düştü. Türkiye genelinde ise konut satışları ilk elde yüzde 8,6, ikinci elde yüzde 20,8 azaldı. Yabancılara yapılan satışlar yüzde 1,9 artışla 2 bin 120 oldu; en çok Rusya, İran ve Ukrayna vatandaşlarına satış yapıldı. Ege Bölgesi illerinde de benzer düşüşler yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı konut satış istatistiklerine göre, Uşak'ta geçen yıl Temmuz ayında 601 konut satılırken, bu yılın aynı ayında satışlar 12 adet azalarak 589 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında azalarak 42 bin 529 oldu. İkinci el konut satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 oranında azalarak 81 bin 74 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,4, ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 65,6 oldu.

Yabancılara Temmuz ayında 2 bin 120 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında artarak 2 bin 120 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 11 bin 203 oldu. Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı, 394 ile Rusya Federasyonu, 189 ile İran ve 145 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Uşak'ta konut satışları azaldı

Türkiye genelinde konut satışları azalırken, Uşak'ta da 2025 yılının Temmuz ayına göre düşüş yaşandı. Uşak'ta 2025 yılının Temmuz ayında 601 olan konut satışı, 2026 yılının Temmuz ayında 12 adet azalarak 589 oldu.

Ege Bölgesi'nin diğer illerinde de 2025 yılının Temmuz ayına göre konut satışlarında düşüş yaşandı. Manisa'da 2025 yılının Temmuz ayında 2 bin 145 olan konut satışı, 2026 yılının Temmuz ayında bin 753'e, Afyonkarahisar'da bin 99'dan 865'e, Aydın'da 2 bin 677'den 2 bin 268'e, Denizli'de bin 618'den bin 521'e, İzmir'de 8 bin 64'ten 6 bin 547'ye, Kütahya'da 834'ten 664'e, Muğla'da ise bin 873'ten bin 662'ye geriledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti

Oynadığı oyun sonu oldu! Minik çocuk babasının gözü önünde can verdi
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

Bunu da gördük! Türkiye'den kaçırırken suçüstü yakalandılar

Genç sosyal medya fenomeninin motosiklet tutkusu sonunu getirdi

Tutkusu canından etti: Genç fenomene acı veda
Kilosu 600 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı

Kilosu 600 bin TL olan üründe dikim başladı! Hasat ekimde
Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

İsrail yine saldırdı! Fotoğraflara bakmaya yürek dayanmaz
Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı

Alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı