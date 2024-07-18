Uşak'ta Arıcılık Eğitimi Alan Kadınlar İlk Hasat Mutluluğunu Yaşıyor

Uşak'ta arı yetiştiriciliği üzerine eğitimin ardından yüzde 75 hibe destekli kovan ve arıcılık ekipman desteği alan kadınlar, ilk hasat mutluluğunu yaşıyor.

Kentte arı yetiştiriciliğini arttırmak amacıyla Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında arıcılık yapmak isteyen kişilere Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim verildi.

Eğitimleri tamamlayan 39'u kadın 80 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli kovan ve ekipman desteği verildi. Aldıkları destekle arıcılığa başlayan kadınlar, ilk bal üretimini gerçekleştirdi.

Uşak Valisi Turan Ergün, Susuzören köyünde projeden yararlanarak üretime başlayan kadınlarla bir araya geldi.

Koruyucu kıyafetleri giyerek kadınlarla birlikte arı kovanlarını inceleyen Ergün, üretici Alime Çelik'ten bilgi aldı.

Çelik'in ürettiği çörek otu balı ve polenleri tadan Ergün, yaptığı açıklamada Uşak'ın çörek otu üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını, çörek otundan bal üretimini de arttırmak için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Arıcılık sektörüne verilen desteklerin meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"2022 yılında 5 bin 630 kovan arımız varken bunu 12 bin 600'e çıkardık. Yani yüzde 121 artış sağladık. Gençlerimize ve kadınlarımıza daha fazla destek veriyoruz. Bu sene yaptığımız desteğin yarısı kadınlarımıza oldu. Kadınlarımız yeter ki 'biz bu işi yapacağız' desinler, önümüzdeki yıl da destek vermeye devam edeceğiz. Bu üretimi belli bir seviyenin üzerine getirdikten sonra özellikle çörek otu balında bir kooperatifleşmeye doğru dönüştüreceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Uşak çörek otu balı üretimiyle de ön plana çıkacak. Çiçek balından daha pahalı ve pazar imkanı da var. Bu imkanı hep birlikte değerlendirmek için çalışıyoruz."

"İlk balı aldığım için mutluyum"

Proje kapsamında aldığı 3 kovan desteğiyle arıcılığa başlayıp bunu 10'a yükselten 37 yaşındaki 3 çocuk annesi Alime Çelik de "Bal sağımını yaptık ilk defa. 50 kilograma yakın bal üretimi gerçekleştirdim. Bunların paketlemesini yaptım. Bunun yanında kara kovan balı da ürettik." dedi.

50 yaşındaki Durdu Atasoy ise 6 kovanla üretime devam ettiğini, ilk defa iki çıta bal aldığını belirterek, "Eşimle, dostumla, komşularımla paylaştım. Kovanı açıp da o balı gördüğünde insan çok mutlu oluyor. Çünkü o kovanın bambaşka havası var ama sevdiklerinle paylaşmak çok daha güzel. O yüzden iki gündür çok mutluyum, ilk balımı aldığım için." diye konuştu.