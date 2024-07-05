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Uşak Seramik A.Ş. Genel Kurul Toplantısı Ortak Kavgası Nedeniyle Ertelendi

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Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan Uşak Seramik A.Ş.'nin 2023 yılına ait genel kurul toplantısı, ortaklar arasında çıkan olaylar sonrası ertelendi. Şiddetli kavgalar nedeniyle başlamadan ertelenen toplantıda, bazı ortakların yaralandığı ve yayıncı kuruluş kamerasının kırıldığı belirtildi.

Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan Uşak Seramik A.Ş.'nin 2023 yılına ait genel kurul toplantısı, ortaklar arasında çıkan olaylar sonrası ertelendi. Şiddetli kavgalar nedeniyle başlamadan ertelenen toplantıda, bazı ortakların yaralandığı ve yayıncı kuruluş kamerasının kırıldığı belirtildi.

Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Uşak Seramik A.Ş.'nin 01 Temmuz Pazartesi günü saat 09.30 da yapılması kararlaştırılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilen 2023 yılı olağan genel kurul toplantısına çıkan olaylar damga vurdu.

Genel kurul, şirket yönetim kurulunun internet hatlarında sorun olduğu gerekesiyle hazirun listesini hazırlayamadığını bildirmesi, Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) giriş yapılamadığından pay sahipleri listesini alamadığını beyan etmesi gibi sorunlar yüzünden başlayamadı. Bilgi sistemi alt yapısı sorunlarından dolayı hazirun cetvelinin alınamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi talebinin, Ticaret Bakanlığı Temsilcisince uygun görülmemesi ve hazirun cetvelinin mevcut katılımcıların kayıt altına alınması usulü ile hazırlanmasına karar verilmesi sonrası, salonda katılımcılar arasında gerilime neden oldu. Sözlü atışmaların fiziki müdahale ve darp seviyesine ulaşması sonucu, gözlemci tarafından tutanak tutularak genel kurul toplantısının ertelenmesine karar verildi.

Ortakların kavgasını araya giren fabrikanın özel güvenlik görevlileri güçlükle önleyebildi. Bazı ortakların yaralandığı arbede sırasında yayıncı kuruluşun kamerasının kırıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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