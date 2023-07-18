Uşak'ın Külköy'ünde Dokuma Tezgahları Tarihe Karışıyor

Uşak'ın Karahallı ilçesine bağlı Külköy'de dokumacılık mesleğinin son temsilcileri, dokuma tezgahlarını yaşatmak için mücadele ediyor. Eskiden her evin altında bulunan dokuma tezgahları artık neredeyse hiç kalmadı. Dokumacılık sektöründe yaşanan sorunlar ve yüksek maliyetler nedeniyle genç kuşakların bu mesleği sürdüreceği düşünülmüyor.

Uşak'ın Karahallı ilçesine bağlı yaklaşık 700 kişinin yaşadığı Külköy'de eskiden tüm evlerin altında bulunan dokuma tezgahları tarihe karışıyor. Dokumacılık mesleğinin son temsilcileri, dokumacılığı yaşatmak için mücadele ediyor.

Bir zamanlar her evin altından dokuma tezgahı şakırtılarının yükseldiği Karahallı ilçesi ve köylerinde artık dokuma tezgahları sayısı yok denmeyecek kadar azaldı.

Karahallı ilçesine bağlı Külköy'de dokumacılık yapan İlcan Üre, 1990 ve 2003 Körfez krizinden sonra dokuma tezgahından para kazanan ilçe halkının başta İstanbul olmak üzere ilçelerini ve köylerini terk etiğini, başka sektörlere yatırım yaptığını belirterek evlerin altında dokuma tezgahı olayının neredeyse hiç kalmadığını belirtti. Üre, "Ben köyümde liseyi bitirdikten sonra 20 yıldır dokuma tezgahlarının başına geçtim. Eskiden köyümüzün her hanesinin altında yüzlerce dokuma tezgahı vardı. Şimdi, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıda dokuma tezgahı kaldı. Karahallı ilçemize OSB yapılınca köylülerimiz dokuma tezgahlarını oraya taşıdı. Zaman içerisinde sanırım köyümüzde hiçbir evde kalmayacak. Dokuma tezgahlarımızda genelde çarşaf ve ceplik tabir ettiğimiz astarlık kumaş dokunur. Eskiden tezgahlarda dokuduğumuz kumaşlarla iyi para kazanırdık. Şimdi ekmek aslanın ağzından midesine indi. Oradan çıkarmaya çalışıyoruz. Dokuduğumuz kumaşların pazarı iyi. Ancak maliyeti çok yükseldi. Özellikle tezgahları döndüren elektrik enerji bedelleri çok yükseldi. Diğer girdi maliyetleri yükseldi" dedi.

Mesleklerinin sorunlarına da değinen Üre, "Pakistan Hindistan gibi ülkeler, bu bölgelerden çok sayıda dokuma tezgahı alıp ülkesinde çalıştırmaya başladı. Oralarda üretim arttı. Maliyeti de bizden yarı yarıya düşük imal ediyorlar.

Bizim ürettiğimiz malları pazarladığımız başta İstanbul ve diğer tekstil pazarları ürünleri artık oradan almaya başladı. Çünkü bizim 10 TL'ye mal ettiğimi dokuma ürününü adını saydığım ülkeler 5-6 TL'ye mal ediyor. Rekabet etmemiz imkansızlaşıyor. Bizden sonra bu mesleği genç kuşakların dokumacılık mesleğini sürdüreceğine inanmıyorum. Zaten hiç heves eden yok. Çünkü bu meslek ağır işçilik gerektiriyor. Hafta sonu tatili yok. Çoğu zaman iş yetiştirmek için günün 24 saati çalışmak zorunda kalıyoruz. Onun için biz dokumacılık mesleğinin son kuşak temsilcileriyiz" diye konuştu. - UŞAK