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Uşak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde Ahmet Yılmaz Güven Tazeledi

Uşak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde Ahmet Yılmaz Güven Tazeledi
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Uşak İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olağan genel kurulunda mevcut başkan Ahmet Yılmaz, 4'üncü kez güven tazeleyerek 5'inci kez başkanlığa seçildi. Seçimlerde 1751 üye oy kullandı.

Uşak İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olağan genel kurulunda 4'üncü kez güven tazeleyen mevcut yönetim, 5'inci kez göreve seçildi.

Uşak İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olağan genel kurulu, Kemalöz Mahallesi Kapalı Pazaryerinde gerçekleştirildi. Uşaklı büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen olağan genel kurul başkanlık seçimlerine toplam 1751 üye hazır bulundu. Uşak Valiliği ve Uşak İl Tarım Müdürlüğü bünyesindeki izleme ve değerlendirme ekiplerinin gözetiminde yapılan seçimlerde bin 751 üyeden bin 725 kişi oy kullandı. Bin 725 oyun kullanıldığı seçimde, 19 oy geçersiz sayıldı. Mevcut başkan Ahmet Yılmaz, 868 oy alarak rakibi Ahmet Sabancı'yı 30 oy farkla geride bırakıp bir kez daha başkanlığa seçildi.

Beşinci kez başkan oldu.

Genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, "Üreticimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu güvene layık olmak için daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerleyeceğiz, dün olduğu gibi bugünde biz sizlerin hep hizmetinizdeyim. Bize oy veren veya vermeyen herkesin başkanıyım. Kimseye kırgınlığım veya dargınlığım yok. Yolumuza hep birlikte dayanışma içinde devam edeceğiz. Bize bu görevi yeniden layık gören tüm üyelerimize teşekkür ederim" dedi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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