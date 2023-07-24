Üretime kazandırılan atıl araziler yatırıma dönüştü

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü :

"Üretim yapan bir belediyeyiz"

ÇORUM - Çorum'un Bayat ilçesinde atıl haldeki tarım arazileri üretime kazandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik bir karış alan kalmasın" çağrısına kayıtsız kalmayan Bayat Belediyesi, atıl durumdaki tarım arazilerini üretime açtı.

İlçede atıl haldeki tarım arazilerini üretime kazandırarak hasat dönemlerinde arazilerden elde ettiği gelirleri hizmete dönüştürmenin yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin giderlerinin karşılanmasında kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması çağrısından sonra harekete geçtiklerini dile getiren Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, atıl arazileri üretilebilir hale getirdiklerini söyledi.

Bayat Belediyesi olarak 500 dönüm arazide tarım yaptıklarını belirten Başkan Ekrem Ünlü, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine tarım arazilerini ekilir hale getirmek için çalışma başlattık. 500 dönüm arazide tarım yapıyoruz. Burada üretilen ürünleri de satarak bütçemize katkı olarak sunuyoruz. Bu yıl ektiğimiz arazilerden 100 ton arpa hasatı gerçekleştirdik. Tahmini 700 bin TL'lik bir geliri kasamıza girdi. Tüketen bir belediye değil, kum ocağıyla santraliyle tarım arazileriyle üretim yapan bir belediyeciliği ortaya koyduk. Buradan elde edilen gelirlerle halkımıza hizmet ettik" dedi.