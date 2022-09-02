Üretim çiftçiden, destek Büyükşehir'den

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) destekleriyle temin edilen tarım makineleri törenle çiftçilere dağıtıldı.

Bursa'da kırsal kalkınmayı sağlayarak köyden kente göçün önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik ekip ve ekipman desteklerini hız kesmeden sürdürüyor. Son alarak Mustafakemalpaşa, İznik, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Orhangazi, Yenişehir, Orhaneli, Keles, Gürsu, Karacabey, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi ilçelerimizdeki 53 kırsal mahalleye salça makinesi, ceviz soyma makinesi ve ceviz silkme makinesi dağıtıldı. Bunun yanında bu yıl özellikle ayçiçeğinde görülen tırtıl zararlısı ile mücadelede sıkça kullanılan dronelerden de bir tane Mustafakemalpaşa ilçesine gönderildi.

Toplam 550 bin TL'ye mal olan tarım makinelerinin dağıtım töreni BUSKİ bahçesinde yapıldı. Törene Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, "Topraklarımızın yüzde 45'i ormanlık alan, yüzde 34'ü tarım alanı. Bursa'mızın tarım alanında da güçlü bir şehir olması için Büyükşehir Belediyesi olarak, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tarım Peyzaj A.Ş, BUSKİ ve HAGEL marifetiyle tabiri caizse 4 koldan seferber olmuş durumdayız. Ürün toplama merkezlerinden makine ekipman desteklerine, fide-fidan dağıtımlarından tohum ve yem desteklerine, sulama sistemlerinden ihracat desteklerine kadar birçok alanda verdiğimiz desteklerle üreticimizin yanında yer alıyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım alanındaki desteklerimizle üreten Bursa'yı güçlendirmeye devam edeceğiz. Makine ve ekipman desteklerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA