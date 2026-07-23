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Bakan Uraloğlu "Büyükelçilerle Kahvaltı Buluşması"na katıldı Açıklaması

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, büyükelçilerle buluşmasında Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu paylaşarak, uluslararası işbirliklerini güçlendirme ve küresel tedarik zincirlerine katkı sağlama hedefini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, büyükelçilerle buluşmasına ilişkin, "Koridorları birbirini tamamlayan bir ağın parçaları olarak görüyor, güveni, istikrarı ve ortak refahı büyüten bağlantılar inşa etmek için uluslararası işbirliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Büyükelçilerle Kahvaltı Buluşması"na ilişkin bilgi verdi.

Buluşmada Türkiye'nin uluslararası ulaştırma vizyonunu ve bağlantısallık politikasını paylaştıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, güçlü altyapısı, çok modlu ulaştırma sistemi ve bağlantısallık diplomasisiyle küresel ticaretin sürekliliğine katkı sunan bir merkez konumundadır. Koridorları, limanlarımızı, demir yollarımızı ve lojistik altyapımızı tek bir ağ anlayışıyla bütünleştirerek küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığına ve kesintisiz işlemesine katkı sağlıyoruz. Koridorları birbirini tamamlayan bir ağın parçaları olarak görüyor, güveni, istikrarı ve ortak refahı büyüten bağlantılar inşa etmek için uluslararası işbirliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
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