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Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

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Otomotiv devi MG'nin Türkiye'de fabrika açma planları büyük ilgiyle takip ediliyordu. Ancak, MG'nin çatı şirketi SAIC, ülkemize yatırım yapmayı tercih etmeyip, Mısır'da fabrika kurma kararı aldı.

Çinli otomobil üreticisi MG Motor, Mısır'da 135 milyon dolarlık yatırımla yıllık 100 bin araç üretim kapasitesine sahip bir fabrika kurma hazırlığı içinde. Bu tesis, hem elektrikli hem de hibrit araç üretimini merkezine alacak.

FİRMANIN YATIRIM PLANLARI VE ÜRETİM KAPASİTESİ

MG'nin Mısır'daki fabrikası, ilk etapta yıllık 50 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak ve 2026'nın ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Üretim kapasitesi, ikinci genişleme fazıyla yıllık 100 bin adede çıkarılacak. Yeni tesis, yüzde 45 yerlilik oranı hedefleyerek yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyor.

MISIR'DA STRATEJİK BİR ÜRETİM MERKEZİ OLUŞUYOR

Mısır'daki fabrika, 126 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek ve MG'nin stratejik bir üretim merkezi haline gelecek. İlk üretilecek modelin MG5 sedan olacağı belirtilirken, gelecekte tamamen elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit araçların üretimi de planlanıyor.

TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA İHRACAT OLANAKLARI ARTACAK

SAIC Motor'un Al Mansour Automotive Group ile yaptığı iş birliği sayesinde, Mısır'daki üretim tesisi yerel ekonomiye büyük katkı sağlama potansiyeline sahip. Ayrıca, Türkiye ile Mısır arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması göz önüne alındığında, bu yatırımın Türkiye'ye ihracat olanaklarını artırması bekleniyor.

Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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