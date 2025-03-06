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Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

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Beylikdüzü'ndeki Anpa Gross mağazasında Ülker ürünlerini satmama kararı aldı. Market yönetimi, bu durumu "Ülker ürünleri, uygun fiyat politikamıza uymaması sebebiyle satıştan kaldırılmıştır" açıklamasıyla duyurdu. Rafların boş görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kararın diğer marketlere de yayılıp yayılmayacağı merak konusu oldu.

Beylikdüzü'ndeki Anpa Gross mağazasında alışveriş yapan bir tüketici, Ülker ürünlerinin raflardan kaldırıldığını fark ederek o anları sosyal medyada paylaştı.

GEREKÇE: FİYAT POLİTİKASINA UYMAMASI

Market yönetimi tarafından boş rafların üzerine asılan yazıda ise "Ülker ürünleri, uygun fiyat politikamıza uymaması sebebiyle satıştan kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

REYONLAR TAMAMEN BOŞ

Görüntülerde, mağazadaki Ülker ürünlerine ait reyonların tamamen boş olduğu dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu durum, tüketiciler arasında tartışma yarattı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Peki bundan Ülker'in haberi var mı?
  • Tebrikler Anpa Gross...
  • Tebrik ederim.
  • Maşallah çok güzel böyle devam...
  • Çok iyi yapmış.
  • Bence sebep o değildir de neyse...
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Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

harbiden helal olsun

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Haber Yorumlarımhmtc:

harika bir milli duruş tepkisi helal olsun..

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Haber YorumlarıHakan Acar:

Ülker aynı ürünü yurtdışına farklı kalitede yurtiçine farklı kalitede satan, ülkede kazandığı parayı dışarı çıkaran, dindar kesimin duygularını sömüren, ürünleri tercih edilmemesi gereken bir firma. Yıllardır ürünlerini almam.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

gıda dedektifinin bu markanın ürünleri hakkındaki yayınlarını izleyip ürünlerdeki etiket içeriklerini kontrol edin bakalım ne göreceksiniz. topluma saygı halkı aldatmadan kaliteli sağlıklı ürünler üretmekle olur

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Haber Yorumlarıfatih yıldırım:

Ne belli.... Belkide tam tersi, ANPA GROSS ülkelerin ürünlerini çok ucuza alıpta fahiş fiyata satıyorsunuz diye ürün vermediğini. Bunlarda ÖKÜZ ÖLÜCE ORTAKLIK BOZULUYOR.

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Haber YorumlarıA B:

Birde boykot diye duymuştum yabancı sermayenin oldu artık Ülker alınmaz

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Ülker ürün kalitesinide çok bozdu zaten örneğin 1 cokulatali gofret bile ambalaj aynı ürün rezil olmus

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Gros markette zaten uygun fiyat yok patates bile 30 lira

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

ülker her hafta zam yapıyor 1 sene önce ki bir bisküvit % 110 arttı

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