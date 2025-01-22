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Ünlü market zinciri halka arz oluyor

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Sermaye Piyasası Kurulu, çeşitli şirketlerin halka arz başvurularını onayladı ve birçok borçlanma aracı ihraç başvurusunu da kabul etti. Onaylanan halka arzlar arasında ünlü market zinciri Mopaş da var. Çok sayıda şubesi bulunan şirket halka arz oluyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Dünya Varlık Yönetim AŞ, Destek Finans Faktoring AŞ ile Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onaylamıştı. Yapılan teknik incelemenin ardından MOPAŞ'ın halka arz süreci başlatıldı.

MOPAS İÇİN TALEP TOPLANIYOR

Ünlü market zinciri Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. için talep toplama işlemleri başlatıldı. Talep toplama için son tarih 23 Ocak olarak belirlendi. Halka arz işlemleri 35 liradan "MOPAS" koduyla yapılabilecek.

DÜNYA VARLIK YÖNETİM AŞ İÇİN DE SÜREÇ BAŞLADI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arzına onay verdiği Dünya Varlık Yönetim AŞ için de talep toplamalar gerçekleştiriliyor. Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin 38,44 liradan yapılan başvuruları DNYVA koduyla yapılabiliyor.

Ünlü market zinciri halka arz oluyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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