Ünlü otomobil firması krizden çıkmak için nakit arayışına girişti

Çin baskısı ile Avrupa'daki otomotiv üreticileri dar boğaza girerken, İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin'de 2024 kâr tahminini ikinci defa düşürdü.

KÂRLILIKTA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Çin'deki ekonomik yavaşlamanın etkisiyle talep düşüşü yaşayan ve Valiant modellerinde teslimatın gecikmesiyle zorlu sürece giren Aston Martin, 2024 sonunda 280 milyon sterlinlik (352 milyon dolar) kâr bekliyor. Şirketin geçen yılki kârı ise 305,9 milyon sterlin düzeyindeydi.

Kâr düşüşü sonrasında, mali durumu güçlendirmeye çalışan şirketin 210 milyon sterlin tutarında yeni hisse senedi ve borç ihraç edeceği aktarıldı.

TAHMİNLER TUTMAYABİLİR

Lüks otomobil üreticisi, 38 Valiant modelinin yarısını 2024 sonuna kadar teslim etmeyi planlıyor.1.000 adetlik araç üretim hedefinin ise tutturulamayacağı tahmin ediliyor.

2023'te 6 bin 620 araç satışı yapan Aston Martin, bu araçların beşte birini Asya-Pasifik bölgesine satmıştı. Diğer yandan şirketin, Birleşik Krallık borsasında işlem gören hisseleri, yılbaşından beri yarı yarıya değer kaybı yaşadı.