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Ünlü otomobil firması krizden çıkmak için nakit arayışına girişti

Ünlü otomobil firması krizden çıkmak için nakit arayışına girişti
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Lüks otomobilleriyle ün yapmış Aston Martin teslimat gecikmeleri ve Çin'deki talep düşüşü nedeniyle 2024 kâr tahminini ikinci defa düşürdü. Otomotiv sektöründeki daralmadan etkilenen şirket, finansal koşulları iyileştirmek amacıyla 210 milyon sterlin tutarında yeni hisse ve borç ihraç edeceğini açıkladı.

Çin baskısı ile Avrupa'daki otomotiv üreticileri dar boğaza girerken, İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin'de 2024 kâr tahminini ikinci defa düşürdü.

Ünlü otomobil firması krizden çıkmak için para arıyor

KÂRLILIKTA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Çin'deki ekonomik yavaşlamanın etkisiyle talep düşüşü yaşayan ve Valiant modellerinde teslimatın gecikmesiyle zorlu sürece giren Aston Martin, 2024 sonunda 280 milyon sterlinlik (352 milyon dolar) kâr bekliyor. Şirketin geçen yılki kârı ise 305,9 milyon sterlin düzeyindeydi.

Kâr düşüşü sonrasında, mali durumu güçlendirmeye çalışan şirketin 210 milyon sterlin tutarında yeni hisse senedi ve borç ihraç edeceği aktarıldı.

Ünlü otomobil firması krizden çıkmak için para arıyor

TAHMİNLER TUTMAYABİLİR

Lüks otomobil üreticisi, 38 Valiant modelinin yarısını 2024 sonuna kadar teslim etmeyi planlıyor.1.000 adetlik araç üretim hedefinin ise tutturulamayacağı tahmin ediliyor.

2023'te 6 bin 620 araç satışı yapan Aston Martin, bu araçların beşte birini Asya-Pasifik bölgesine satmıştı. Diğer yandan şirketin, Birleşik Krallık borsasında işlem gören hisseleri, yılbaşından beri yarı yarıya değer kaybı yaşadı.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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