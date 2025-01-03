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Ünlü kahve zinciri de yeni yılda zam furyasına ayak uydurdu

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İsrail'e verdiği destek nedeniyle uzun süredir boykot edilen ve Türkiye'de de yüzlerce şubesi bulunan kahve zinciri zam furyasına ayak uydurdu. Dünyaca ünlü markanın en uygun fiyatlı küçük boy filtre kahvenin fiyatı 115 TL'ye yükseldi.

Soykırımcı İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen dünyaca ünlü kahve zinciri de ürünlerinde zamma gitti.

EN UCUZ ÜRÜNÜ 115 TL

Türkiye'de de yüzlerce şubesi bulunan kahve zincirinde en uygun fiyatlı küçük boy filtre kahvenin fiyatı 115 TL'ye yükseldi.

BOYKOT NEDENİYLE FİNANSAL SORUNLAR YAŞIYOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan markanın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

KÜRESEL SATIŞLAR 4 YIL SONRA İLK KEZ DÜŞTÜ

ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti. Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.

Ünlü kahve zinciri de yeni yılda zam furyasına ayak uydurdu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıMGk:

Şuraya gidenler muhafazakar değil muhalif tipler şu paraları ödeyip sonra da nasıl AÇIZ edebiyatı yapıyorlar

Yorum Beğen175
Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

aldığınız her kahve bomba olup gazzeli çocukların başına düşüyor. Bunu bile bile nasıl alıyorsunuz içebiliyorsunuz hala?

Yorum Beğen144
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

ilericiliğin sembolü alıcaksın elinde meşale gibi taşıyacaksın. senden aydını yok

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıLavinya:

Fransa'da 2 €. Varın siz düşünün. (Sazan gibi atlamak isteyenlere, parantez içinde içtiğimden değil internetten fiyatına baktım). İyice suyunu ( terbiyemizi koruyalım) çıkarttılar ama hiç üzülmedim. Gazzeli kardeşlerimizi umursamayan şuursuz koyunlar düşünsün, Onlar bu fiyatı da kuzu kuzu öderler :))

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıHikmet Tan:

Hamd olsun biz gitmiyoruz giden düşünsün...

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Açlık edebiyatı yapanlar soluğu nedense burda alıyorlar.

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Domuz yiyecek ve içeceği pahalanmış bize ne

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıŞ K:

Beter olsunlar. Yeter ki orada içsinler de ne olursa olsun. Orda içince ne oluyorsa boyları uzuyor herhalde.

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Haber Yorumlarıseennu:

Buna gidenler için hiç acıman 500 etsinler de iyice soysunlar.

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Haber Yorumlarıemre null:

daha zamlı maaslari almadan zamlarla o maaşlara yapılan zami anlamsız kıldılar bile bakalım bu zulümler nereye kadar devam edecek büyük ihtimal Allah gözü doymayan zalimler yuzunden ulkeyi savasa sokacaktir Ki insanlar Akillansin insanların yaptıkları yuzunden denizde yerde fesat oluştu Allah bunların sonuçlarını tatiracaktir ayetine göre hareket etme olasılığı yüksek özellikle firsatcilar ve z kusaginin bir kısmı yuce Allah i buna zorluyor

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