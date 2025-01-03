Ünlü kahve zinciri de yeni yılda zam furyasına ayak uydurdu

Soykırımcı İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen dünyaca ünlü kahve zinciri de ürünlerinde zamma gitti.

EN UCUZ ÜRÜNÜ 115 TL

Türkiye'de de yüzlerce şubesi bulunan kahve zincirinde en uygun fiyatlı küçük boy filtre kahvenin fiyatı 115 TL'ye yükseldi.

BOYKOT NEDENİYLE FİNANSAL SORUNLAR YAŞIYOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan markanın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

KÜRESEL SATIŞLAR 4 YIL SONRA İLK KEZ DÜŞTÜ

ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti. Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.