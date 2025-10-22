ÜNLÜ & Co'dan 2025 Üçüncü Çeyrek Sektör Raporu

ÜNLÜ & Co, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin sektörel kar beklentilerini içeren raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025'in üçüncü çeyrek dönemine dair sektör bazlı analizlerin yer aldığı raporda, bankalar güçlü performanslarıyla öne çıkıyor.

Sektörel bazda temkinli seyir devam ederken, yatırımcılar için seçici olunması gereken bir döneme girildi.

Rapora göre, araştırma kapsamındaki bankaların üçüncü çeyrek net kar toplamı 91 milyar lira seviyesinde öngörülüyor. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 64, çeyreklik bazda ise yüzde 5'lik bir artış anlamına geliyor.

Türk lirası kredi-mevduat makasındaki iyileşme sayesinde, net faiz marjının 45 baz puan genişlemesi öngörülürken, bankacılık sektöründe Halkbank, Yapı Kredi ve Akbank gibi bankalar öne çıkıyor.

Finans dışı şirketlerde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin görünüm dengeli seyrederken, dikkatli yorumlanması gereken bir tablo ortaya koyuyor. Yıllık bazda net karda yüzde 11'lik bir düşüş öngörülmesine rağmen, çeyreklik bazda yüzde 40 oranında artış dikkat çekici bir toparlanma sinyali veriyor.

Raporda genel görünüm yüksek finansman maliyetleri ve zayıf iç talep gibi baskı unsurlarının sürdüğünü gösterirken, şirketlerin dönemsel olarak operasyonel verimliliklerini artırabildiklerine işaret ediyor.

Perakende sektörü, artan sepet büyüklüğü ve ücretlerdeki istikrarla destekleniyor

ÜNLÜ & Co'nun değerlendirmesine göre, finans-dışı şirketlerde özellikle maliyetlerini kontrol edebilen ve enerji ile sağlık gibi görece daha dirençli sektörlerde konumlanan şirketler öne çıkıyor.

Bununla birlikte, iç tüketimdeki zayıflık, ihracat pazarlarındaki yavaşlama ve artan borçlanma maliyetleri, finans dışı segmentte karlılığı baskılamaya devam eden temel unsurlar arasında öne çıkıyor.

Rapor, sektörler arasında performans farklılıklarının gözlemlendiğini ortaya koyuyor. Tüpraş, yüksek rafineri marjları ve güçlü kapasite kullanımıyla öne çıkarken, Aygaz, LPG marjlarındaki direnç ve iştirak katkıları sayesinde güçlü bir performans sergiliyor.

Dolar bazlı çift haneli büyümesiyle Hitit ve etkin maliyet yönetimiyle MLP Sağlık, pozitif ayrışan şirketler arasında yer alırken, perakende sektörü, artan sepet büyüklüğü ve ücretlerdeki istikrarla destekleniyor.

Buna karşılık, Petkim ve Erdemir'in yer aldığı üretim ağırlıklı sektörlerde operasyonel baskılar devam ediyor. THY ve Pegasus gibi havacılık şirketlerinin ise artan maliyetler ve bilet fiyatlarındaki baskı nedeniyle marjlarında daralma yaşaması bekleniyor.

"Şirketlerin çeyreklik bazda pozitif ayrıştığını gözlemledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Başkanı Erol Danış, özellikle döviz bazlı gelir üreten, ihracat odaklı veya maliyet yönetiminde başarılı şirketlerin çeyreklik bazda pozitif ayrıştığını gözlemlediklerini belirtti.

Danış, bankacılık tarafında kredi-mevduat makasındaki iyileşmenin, karlılığı destekleyen temel unsurlar arasında yer aldığına değinerek, finans dışı şirketlerde ise yüksek finansman giderleri, iç talepteki zayıflık ve dış pazarlardaki yavaşlamaya rağmen, bazı alt sektörlerde dirençli bir görünüm yaşandığını kaydetti.

Sektörel karlılıklar arasındaki farkın belirginleştiği bu dönemde yatırımcıların şirket bazlı performanslara odaklanmalarının, veri temelli ve derinlikli analizlerle hareket etmelerinin büyük önem taşıdığına işaret eden Danış, "Bu yaklaşımın farklılaşan sektör ve şirketlerin sunduğu potansiyel fırsatların da zamanında değerlendirilmesini mümkün kılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.