Ünlü AVM'de çay ve kahveye fahiş fiyat! Servis ücreti bile aldılar

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan lüks alışveriş merkezindeki bir mekanın uyguladığı içecek fiyatları, gündem oldu. Söz konusu işletmede bir fincan çayın 145 TL, Türk kahvesinin ise 215 TL olduğu görüldü. Ayrıca bu ücretlere ek olarak servis bedeli de alındığı öğrenildi.

"ALTIN TOZU MU VAR?"

Fiyatları gören vatandaşlar duruma tepki gösterirken, sosyal medyada kısa sürede yayılan fiş görüntüleri, "Bu kadar da olmaz" yorumlarını beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, "Altın tozu mu var içinde?" ifadeleriyle fiyatlara ironik yaklaşırken, bazıları da denetim çağrısında bulundu.

SERVİS ÜCRETİ DE ALINIYOR

Yüksek fiyatlara ek olarak müşterilere yansıtılan servis ücreti de ayrı bir tartışma konusu oldu.