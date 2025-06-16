Ünlü AVM'de çay ve kahveye fahiş fiyat! Servis ücreti bile aldılar

Ünlü AVM'de çay ve kahveye fahiş fiyat! Servis ücreti bile aldılar
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Ankara'daki ünlü AVM'de bir mekânda servis ücretinin yanı sıra çayın 145 TL, Türk kahvesinin ise 215 TL olması tepki çekti. Fişi görenler "Altın tozu mu var içinde?" yorumu yaptı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan lüks alışveriş merkezindeki bir mekanın uyguladığı içecek fiyatları, gündem oldu. Söz konusu işletmede bir fincan çayın 145 TL, Türk kahvesinin ise 215 TL olduğu görüldü. Ayrıca bu ücretlere ek olarak servis bedeli de alındığı öğrenildi.

"ALTIN TOZU MU VAR?"

Fiyatları gören vatandaşlar duruma tepki gösterirken, sosyal medyada kısa sürede yayılan fiş görüntüleri, "Bu kadar da olmaz" yorumlarını beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, "Altın tozu mu var içinde?" ifadeleriyle fiyatlara ironik yaklaşırken, bazıları da denetim çağrısında bulundu.

SERVİS ÜCRETİ DE ALINIYOR

Yüksek fiyatlara ek olarak müşterilere yansıtılan servis ücreti de ayrı bir tartışma konusu oldu.

Ünlü AVM'de çay ve kahveye fahiş fiyat! Servis ücreti de aldılar

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAkarsu Muharrem:

Servis ücreti de ne demek ya senin işin bu müşterilerine hizmet etmek çalışanın aylığını müşteri ödesin oh ne güzel sen yan gel yat milyonları kazan UTANMADAN insanlar daha niye gidiyor GİTMEYİN Kardeşim

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Haber Yorumlarıseennu:

Altın yok kazık var ,durmak yok yola devam .

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Haber YorumlarıSoner Karamanlı:

Bağırttı.(Haberi görenler "bağırttı" yorumu yaptı.)

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