ÜNİPERSEN Üyeleri Bisikletle Toplu Sözleşme Taleplerini Duyurdu

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) üyeleri 8. Dönem toplu sözleşme taleplerini duyurmak için Eskişehir'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne kadar bisikletle geldi.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) ve Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası üyeleri Eskişehir'den Ankara'ya pedal çevirdi. 8. Dönem toplu sözleşme talepleri için 3 gün önce yola çıkan sendika başkanları ve üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, yaptığı konuşmada bu gençlik sürüşünü kamu çalışanının kaybetmesine dur demek için gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bugün burada, 7 toplu sözleşme süresince sözü verilen, kararı alınan, ancak çözüm üretilmeyen sorunlara ve 8. dönem toplu sözleşmeye dikkat çekmek adına uzun bir sürüşün ardından bu açıklamayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Kamu çalışanları arasındaki ayrımcılığa son verilsin"

Tüm meslek gruplarında yıllardır çözüm bekleyen sorunlar olduğunu fakat çözülmesi için bir adım atılmadığına dikkati çeken Güzel, "Buradan Bakanımıza tekrar sesleniyoruz; 8. toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan, Meclis temmuz ayında tatile girmeden kamu çalışanının çözüm beklediği, sözü ve kararı verilen sorunlara çözüm üretelim. Çözüm üretelim ki; 8. Dönem toplu sözleşme de enflasyonun gölgesinde gerçekleşmesin. Kamu çalışanları arasındaki ayrımcılığa son verilsin. Devlet memuru olmanın getirdiği haklara tam anlamıyla sahip olsun" şeklinde konuştu.

Güzel, kamu çalışanlarının hak ettiğini alabilmesi için çalışacaklarını aktararak, "Yoksulluk sınırı üstünde memur maaşının olduğu, kariyer hakkından tüm kamu çalışanlarının hakkıyla yararlandığı, kamuda çalışma barışının tam anlamıyla sağlandığı, kamu kurumlarının her anlamda özel sektöre örnek ve öncü olduğu bir sistem inşa edilene kadar, kamu çalışanları için mücadelemiz devam edecektir" açıklamasında bulundu.

"Memur ve emekli artık sonuç alınan toplu sözleşmeler görmek istiyor"

TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel ise, memur ve emeklinin hakkını savunmak için 3 gündür bisikletle yollarda olduklarını belirterek, "Memur ve emekli artık 'mış gibi' yapılan görüşmeler değil, sonuç alınan toplu sözleşmeler görmek istiyor. Bu nedenle, önümüzdeki toplu sözleşmeden memur ve emekliler adına ciddi kazanımlar elde edilmek isteniyorsa, ağustos ayında kurulacak toplu sözleşme masasının ana omurgası mutlaka 2023 seçimleri öncesinde cumhurbaşkanımız tarafından verilen sözlerin hayata geçirilmesi üzerine kurulmalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA