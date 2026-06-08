UNICEF ve TÜSİAD, COP31 öncesinde gençler için iş dünyasını bir araya getirdi

Cop31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde, UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu, özel sektör liderlerinin yeşil becerilerin geliştirilmesi, iklim finansmanı ve yenilikçi ortaklık modelleri aracılığıyla iklim hedeflerini gençler için somut fırsatlara nasıl dönüştürebileceğini ele almak üzere Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ev sahipliğinde özel bir oturum düzenledi.

UNICEF açıklamasına göre, toplantı, kurul üyelerini, gençlik temsilcilerini, özel sektör liderlerini, finans kuruluşlarını ve kalkınma finansmanı ortaklarını bir araya getirerek, yeşil dönüşüme yönelik yatırımların aynı zamanda iş gücünün geleceğe hazırlanmasına nasıl katkı sağlayabileceğini ve gençler için nasıl yeni fırsatlar yaratabileceğini ele aldı.

Katılımcılar, düşük karbonlu ekonomiye geçişin iş gücü piyasalarını nasıl dönüştürüp yeni meslek alanları yarattığını ve sektörler genelinde yeşil becerilere olan talebi nasıl artırdığını değerlendirdi. Tartışmalar, bu talebin uygun becerilerle desteklenmesinin önemine odaklandı. Ayrıca iklim finansmanı ve sürdürülebilirlik bağlantılı yatırımların, gençlerin beceri gelişimini, iş gücüne hazırlığını ve istihdama erişim yollarını güçlendirmek amacıyla nasıl kullanılabileceği ele alındı.

Toplantıda, UNICEF temsilcileri, kamu kurumlarını, özel sektörü, finans kuruluşlarını ve kalkınma ortaklarını bir araya getirerek gençlerin beceri gelişimini destekleyen ve istihdam fırsatları yaratan mevcut ortaklıklardan örnekler paylaştı. Gençlik temsilcileri ise COP31 öncesindeki önceliklerini aktarırken, "Youth Business Compact" gibi girişimler aracılığıyla iş dünyasıyla yürüttükleri çalışmalara dikkati çekti.

Toplantı, katılımcı şirketler ve kurumlar tarafından iklim eylemi, yeşil becerilerin geliştirilmesi ve gençlerin güçlendirilmesi arasındaki bağlantıyı kuran yeni ortaklık fırsatlarının önemine ve yarattığı heyecana yapılan vurgu ile sona erdi.

"Daha yeşil bir ekonomiye geçiş, yalnızca teknolojiye ve altyapıya yapılan yatırımlarla mümkün olamaz"

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmasına yer verilen UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, iklim değişikliğinin çocukların ve gençlerin devralacağı dünyayı bugünden şekillendirdiğini ifade ederek, ekonomiler dönüşürken ve yeni sektörler ortaya çıkarken, gençlerin bu değişen dünyada başarılı olabilmeleri için gerekli becerilere, fırsatlara ve desteğe ihtiyaçlarının olacağını kaydetti.

Daha yeşil bir ekonomiye geçişin yalnızca teknolojiye ve altyapıya yapılan yatırımlarla mümkün olmadığına işaret eden Marchi, "Aynı zamanda gençlere yatırım yapılmasını da gerektirir. Özel sektörün yenilikçi yaklaşımını ve liderliğini, finans kuruluşlarının kaynaklarını ve gençlerin hedefleri ile yeteneklerini bir araya getirdiğimizde, iklim eyleminin gelecek nesiller için beceri, istihdam ve fırsatlara açılan yollar yaratmasını sağlayabiliriz." açıklamasını yaptı.

TÜSİAD Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Feyza Narlı ise geleceğin iş gücünün yeşil beceriler, dijital yetkinlikler ve insan odaklı beceriler tarafından şekillendirileceğini aktararak, bugünkü sorumluluklarının ise her gencin bu becerileri geliştirme fırsatına sahip olmasını sağlamak olduğunu bildirdi.

Narlı, hükümetler, iş dünyası, sivil toplum, uluslararası kuruluşlar ve gençlerin, yeşil ve dijital dönüşümün her çocuk ve gence fırsatlar sunmasını sağlamak için birlikte çalışmasının gerektiğine işaret ederek, "Bu anlamda UNICEF İş Dünyası Danışma Kurulu, çocukların ve gençlerin hakları ile beklentilerini özel sektörün yenilikçilik kapasitesi, kaynakları ve ağlarıyla buluşturan önemli bir platform sunuyor." ifadelerini kullandı.