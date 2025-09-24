Haberler

ULUSLARARASI SANAT KURULU İSTANBUL'DA TOPLANDI

ULUSLARARASI SANAT KURULU İSTANBUL'DA TOPLANDI
ÜNLÜ & Co, IACCCA üyelerini İstanbul'da buluşturdu. Heyet, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nu gezerek, çağdaş sanat eserlerini inceledi ve yerel sanatçıların eserlerini yakından görme fırsatı buldu.

ÜNLÜ & Co, Uluslararası Kurumsal Çağdaş Sanat Koleksiyonları Birliği (IACCCA) üyelerini, çağdaş sanat koleksiyonunuun bulunduğu genel müdürlük binasında konuk etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen kurumsal koleksiyonlarının küratör ve yöneticilerinden oluşan IACCCA üyeleri, İstanbul'a geldi. Üyeler, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Borusan Contemporary'nin yanı sıra farklı kültür-sanat kurumlarını ve kurumsal koleksiyonları inceledi.

ÜNLÜ & Co'nun uzun yıllardır oluşturduğu çağdaş sanat koleksiyonunu da ziyaret eden heyet, yerel ve uluslararası sanatçıların eserlerinden oluşan seçkiyi yakından görme imkanı buldu.

Yerel ve uluslararası sanatçıların eserlerinden oluşan koleksiyon, farklı yaklaşımları bir araya getirerek sanatın birleştirici ve ilham verici gücünü öne çıkarıyor.

Günlük iş yaşamının merkezine konumlanan eserler, hem çalışanlara hem de iş dünyasının paydaşlarına kültürel bir zenginlik sunarken, sanatın iş hayatındaki dönüştürücü etkisine güçlü bir örnek teşkil ediyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
