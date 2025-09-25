Uluslararası Antalya Turizm Fuarı 2025, 70 Ülkeden 40 Bin Profesyonel Ziyaretçiyi Ağırlayacak

Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF-2025 Türkiye ), bu yıl 22-24 Ekim'de yapılacak.

TOBB tarafından belirlenen tüm kriterleri eksiksiz karşılayarak "uluslararası" ünvanını kazanan ATF-25 Türkiye, Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl yedinci kez kapılarını açacak.

GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, AA muhabirine, bu yıl fuara 70'ten fazla ülkeden 40 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Fuarda 1000'den fazla turizm markasının, 2 bin 500'ün üzerinde yabancı seyahat acentesi temsilcisinin ve 300'ü aşkın stant katılımcısının yer alacağını dile getiren Meral, "Uluslararası ATF, Türkiye ile tüm dünya pazarlarına misafir üreten yabancı seyahat acentelerini, Türkiye'nin kaynak pazarlarındaki en etkili tur operatörlerini, hizmet kalitesiyle dünya markası haline gelmiş konaklama tesislerini ve turizm sektörüne teknoloji, hizmet, bilgi ve katma değer sunan firmaları aynı çatı altında buluşturuyor." dedi.

Meral, bu yılki fuarın temasının "Türk turizm hazinesi, sürdürülebilir misafirperverlik" olduğunu belirterek, bu temanın Anadolu'nun kadim misafirperverlik geleneğini çevresel, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirlik ekseninde yeniden tanımladığını ifade etti.

3 gün sürecek fuar kapsamında iki ayrı sahnede paneller düzenleneceğini dile getiren Meral, 100'ün üzerinde uzman konuşmacının turizmin bugününü ve yarınını değerlendireceğini söyledi.

Meral, resort turizminden gastronomiye, alternatif turizm çeşitlerinden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede içerik sunulacağını belirterek, "ATF, her yıl olduğu gibi bu yıl da içeriğini zenginleştiren, Türkiye'nin ve Akdeniz'in en verimli fuarı olma iddiasını sürdüren bir yapıyla hazırlıklarına devam ediyor. Burası sadece bir fuar değil, turizm vizyonunun buluşma merkezi. Buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz." diye konuştu.