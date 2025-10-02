ULUSKON Malatya İl Başkanlığı Ekonomik Gelişimi Destekleme Toplantısı Düzenledi

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Malatya İl Başkanlığı, Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda, Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki arsa erişimi, yatırım ortamı ve şehrin lojistik altyapısı başlıca gündem maddeleri oldu.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat, şehrin ekonomik gelişimi için yatırımcının ihtiyaç duyduğu alanlara hızlı ve uygun koşullarda erişimin sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

"Malatya bölge illerle rekabet gücünü korumalı"

Özcan Polat, Malatya'da OSB alanlarında yatırım yapılabilecek arsalara ulaşımın son dönemde zorlaştığını ifade ederek, "Şehrimizin yeniden yapılanma sürecinde sanayici ve yatırımcılara gerekli altyapı ve alanların sunulması, ekonomik toparlanmanın önünü açacaktır. Arsa fiyatlarının çevre illere kıyasla yüksek seyretmesi, yatırım planlarını etkileyebiliyor. Bu konuda rekabetçi bir yaklaşım benimsenmelidir" dedi.

Aynı metrekaredeki sanayi arsalarının Elazığ, Gaziantep veya Kayseri gibi illerde daha uygun fiyatlarla temin edilebildiğini vurgulayan Polat, "Malatya'nın ekonomik cazibesini artırmak adına yatırımcının karşılaştığı maliyetlerin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Üretim ve ihracatın önü açılmalı"

Toplantıda, Malatya'nın kayısı dışında makine, tekstil ve gıda gibi birçok sektörde ciddi büyüme potansiyeli taşıdığına dikkat çekildi. Bu potansiyelin gerçeğe dönüşebilmesi için planlı sanayi alanlarının artırılması, bürokrasinin azaltılması ve yatırımcının desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

"İskenderun-Malatya Hızlı Tren projesi stratejik bir adım"

ULUSKON Malatya İl Başkanlığı, toplantıda ayrıca lojistik altyapının güçlendirilmesinin ihracat performansı üzerindeki etkisini de değerlendirdi. Başkan Polat, İskenderun-Malatya Hızlı Tren Projesi'nin bu açıdan büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu proje hayata geçtiğinde Malatya'nın limanlara ulaşım süresi kısalacak, ihracat hacmi artacaktır. Doğu Anadolu'nun dış ticaret potansiyeline de katkı sağlayacak bu adım, uzun vadeli kalkınma açısından değerlidir" dedi.

"Geleceğimizi planlamalıyız"

Polat, ULUSKON Malatya İl Başkanlığı olarak şehrin üretim ve ihracat kapasitesini artırmak için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirterek, "Malatya'nın kalkınması adına birlikte hareket etmeli, yatırım ortamını güçlendirecek adımları kararlılıkla atmalıyız. Geleceğimizi şimdiden planlamak zorundayız" diye konuştu. - MALATYA