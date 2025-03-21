"Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Dünya Su Günü'nde "Su Vatandır" mesajı

"Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Dünya Su Günü'nde düzenlen etkinliklerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile dijital mahyalarda "Su Vatandır, Suyu Koru, Vatanı Koru" mesajı paylaşıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında 22 Mart Dünya Su Günü'nü, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimin sağlanması amacıyla düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, 17 Mart'ta Galata Kulesi'ne video yansıtılarak, 19 Mart'ta ise Türkiye Jokey Kulübü iş birliğiyle jokeylerin taşıdığı pankartla su tasarrufuna yönelik farkındalık oluşturulmuştu.

17 Mart itibarıyla İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Marmaray peronları ve vagonlarındaki dijital ekranlarda, su israfına dikkati çeken bilgilendirici videolar gösterilmeye başlandı.

Köprülerde ve camilerde su tasarrufu mesajları

Bugün ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne "Su Vatandır, Suyu Koru, Vatanı Koru" pankartları asılarak, su tasarrufunun milli bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Ayrıca, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğiyle, İstanbul'un simge camilerinden biri olan Büyük Çamlıca Camii başta olmak üzere dijital mahyaya sahip camilerde "Su Vatandır, Suyu Koru, Vatanı Koru" mesajları paylaşıldı. Söz konusu mesaj yarın da camilerin mahyalarında yer alacak.

Yarın Dünya Su Günü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'nin renkleriyle aydınlatılacak.

Su tasarrufu gelecek için en büyük öncelik

Bu arada, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, iklim değişikliği ve artan su tüketimi nedeniyle gelecekte su kıtlığı riskiyle karşı karşıya olan Türkiye için su tasarrufu büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve "Suda Sıfır Kayıp" ilkesiyle hayata geçirilen Ulusal Su Verimliliği Seferberliği, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı açısından kritik bir adım.

Türkiye'de mevcut su tüketiminin yüzde 77'si tarımda, yüzde 23'ü ise içme-kullanma suyu ve sanayide gerçekleşiyor. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı, suyu merkeze alan üretim planlama modeli geliştirmiş ve damla sulama, yağmurlama gibi modern sulama tekniklerini teşvik ediyor.

İstanbul'da su verimliliği çalışmaları

İstanbul gibi yoğun nüfuslu ve tarih boyunca suyun büyük önem taşıdığı bir şehirde, su kaynaklarını koruma bilinci her zamankinden daha değerli hale geliyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu doğrultuda çiftçilere yönelik eğitimler ve kırsal kalkınma destekleri sunuluyor.

Su okuryazarlığı eğitimleri kapsamında 2024'te yaklaşık 36 bin kişiye eğitim verilirken, Kağıthane'de kurulan İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi ile geleneksel tarıma kıyasla yüzde 95 daha az su kullanılarak üretim yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu model, suyun tasarruflu kullanımına katkı sağlayan önemli bir proje olarak görülüyor.

Bireysel su tüketiminde de bilinçlenmenin önemine dikkati çekilerek, basit önlemlerle büyük fark oluşturulabileceği bildiriliyor.

Muslukları gereksiz yere açık bırakmamak, duş süresini kısaltmak, çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu çalıştırmak gibi adımlarla su tasarrufu sağlanabiliyor. Ayrıca, musluklara takılan perlatörler sayesinde su tüketimini yüzde 50 oranında azaltmak mümkün.