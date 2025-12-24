Haberler

Uludağ Enerji'ye Global Banking & Markets ödülü

Uludağ Enerji'ye Global Banking & Markets ödülü
Güncelleme:
Uludağ Enerji, Global Banking & Markets: Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya & Türkiye Ödülleri 2025'te 'Yılın Yerel Para Birimi Kredi Anlaşması' ödülüne layık görüldü. 17,1 milyar TL tutarındaki sendikasyon kredisi ile enerji altyapısında stratejik rol üstleniyor.

Uludağ Enerji, Global Banking & Markets: Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya & Türkiye Ödülleri 2025 kapsamında "Yılın Yerel Para Birimi Kredi Anlaşması" ödülüne layık görüldü.

Güney Marmara'da 5 milyondan fazla kişiye enerji dağıtım ve perakende hizmeti sunan Uludağ Enerji, sektöründeki kararlı büyüme ve dönüşüm stratejisini, uluslararası finans piyasalarında aldığı prestijli bir ödülle taçlandırdı. Şirket, Global Banking & Markets: Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya & Türkiye Ödülleri 2025 kapsamında, 17,1 milyar TL tutarındaki sendikasyon kredisi işlemiyle "Yılın Yerel Para Birimi Kredi Anlaşması" ödülüne layık görüldü. Bu finansman başta sürdürülebilir akıllı şebeke yatırımları olmak üzere, enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik kritik projelerin kesintisiz ilerlemesini sağlayarak, hizmet bölgesindeki elektrik dağıtım altyapısının geleceğe hazırlanmasında stratejik bir rol üstleniyor.

Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenen ve Uludağ Enerji CEO'su Sinan Öktem'in de katılım sağladığı organizasyonda ödül, Uludağ Enerji CFO'su Duygu Tokgöz'e takdim edildi.

Finansal başarılar ödüllendiriliyor

Uluslararası finans dünyasının önde gelen organizasyonlarından biri olan Global Banking & Markets: Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya & Türkiye Ödülleri 2025, bölgedeki en başarılı finansal işlemleri ve yenilikçi uygulamaları ödüllendiriyor. Platform, her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor ve işlem büyüklüğü, yatırımcı ilgisi, finansal yenilik ve yapılandırma başarısı gibi kriterlerle Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye'deki lider kurumları öne çıkarıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
