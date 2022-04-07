Tekirdağ'da kanola bitkisi üzerinde çalıştay gerçekleştirildi

Ülkedeki yağ açığının giderilmesi için kanola üzerine tartışılıyor: Dayanıklılık ve daha fazla yağ

TEKİRDAĞ - Ülkedeki yağ açığının giderilmesiyle ilgili kanolanın ambarı konumundaki Tekirdağ'da kanola bitkisi üzerinde çalıştay gerçekleştirildi. Bahar aylarında Tekirdağ'ın topraklarını sarıya boyayan kanolanın kuraklıktan etkilenmemesi hem de birim alandan daha fazla yağ elde edilmesi avantajlarıyla ilgili değerlendirme toplantıları düzenleniyor.

Üllkede yağ açığının giderilmesi bakımından kanola yetiştiriciliğine uygun havzalarda üretimin arttırılması gerektiği, hem güzlük ekiliş olması nedeniyle kuraklıktan etkilenmemesi hem de birim alandan daha fazla yağ elde edilmesi avantajlarının olduğu, kanolanın her yönüyle tartışılması ve değerlendirilmesi için bu çalıştaya ihtiyaç duyulduğu, konunun tüm detaylarıyla teknik ve stratejik açıdan gruplarda değerlendirilmesi amacıyla Tekirdağ'da 'Kanola tarım çalıştayı' düzenlendi.

Çalıştayda, "Tekirdağ Özelinde ve Ülkemiz Genelinde Yağlı Tohumlar Üretiminin Mevcut Durumu, Kanola Üretimine Bakış, Yetiştiricilik ve Pratikte Kanola Üretimindeki Tecrübeler ve Doğru Bilinen Yanlışlar, Kanola Yağının İnsan Gıdası Olarak Kullanımı" konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştay grup çalışmalarında katılımcılar ilgi ve uzmanlık alanlarına göre teknik açıdan "Kanola Üretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri" (tohum seçimi, toprak ihtiyaçları, yabancı ot sorunu, hastalık ve zararlı yönetimi) ile stratejik ürün politikası açısından "Kanola Üretim Alanlarının Yaygınlaştırılması" (ulusal ölçekte üretim potansiyelinin sözleşmeli üretim modeli, iklim değişikliği paralelinde üretimin gerekliliği, yeni üretim alanlarının belirlenmesi ve ürün rotasyonu) konularını görüşmek üzere 2 salona ayrıldı.

2 gün boyunca sürdürülen çalışmalar sonunda gruplar kendi konuları ile ilgili sunumlar yaparak tüm katılımcıların konular hakkında bilgi sahibi olmasını sağladı.

Kapanış konuşmalarında, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, tüm katılımcılarla kısa süreli interaktif bir görüşme yaparak nihai düşüncelerini alarak ve çalıştay çıktılarının ülke kanola üretimine yön vermesini dileyerek katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çalıştaya; toplam 50 uzman, 1 öğretim üyesi, TAGEM 1, BÜGEM 3, 15 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 30, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcisi 15 olmak üzere 108 kişi katkı sağladı.

Çalıştay sonrasında tüm katılımcılarla birlikte Muratlı ilçesinde faaliyet gösteren kanola yağ fabrikasına teknik ziyaret gerçekleştirildi.

Programın ilk günü Tekirdağ Önder Çiftçi Kooperatifi Başkanı İmdat Güngör, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu katıldı.