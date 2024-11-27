Ülke Genelinde Kış Lastiği Uygulaması İçin Servislerde Yoğunluk

ARİFE YILDIZ ÜNAL/MERTKAN ORUÇ - Yurt genelinde soğuk hava ve karın etkili olması dolayısıyla 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi, lastik değişimi yapan servis noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

Lastik değiştirme ücreti 600 liradan başlıyor

Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

Kar lastiği olmayan araçlar yola devam edemeyecek

Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ekipler, tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Öte yandan sürücüler, araçlarına lastik alırken üretim tarihlerine bakmaları gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler, özelliğini kaybediyor ve balans tutmuyor.

"Günde 80-100 araç arası değişim yapabiliyoruz"

Ankara'da lastik değişimi yapan bir servis noktasının işletmecisi Arif Yiğit, havaların soğumasıyla lastik değişimine yönelik yoğun bir talebin oluştuğunu söyledi.

Müşterilerin taleplerini aynı gün karşılamaya çalıştıklarını belirten Yiğit, "Aynı gün içerisinde değiştirilecek lastik adedi belirli. Şu an bütün meslektaşlarımızın da 1-2 günleri doludur. Biz de günde 80-100 araç arası değişim yapabiliyoruz." dedi.

Yiğit, kış lastiklerinin diğer lastiklerden kauçuk yapısı olarak farklılaştığına dikkati çekerek, bu lastiklerin zeminlerde daha iyi bir fren performansı sağladığını ifade etti.

Lastik değişiminin güvenlik açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Yiğit, "Ankara'da 'şu an kar yok' deniliyor ancak bizim karla işimiz yok. İşimiz kışla, zeminle alakalı. Fren emniyeti için mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Bugün herkeste iyi araçlar var ancak vatandaşlar lastiğe geldiğinde idare edecek ürün arıyorlar. Lastiğin idare edeni olmaz. Can güvenliği için iyi bir lastik ve marka almalarını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kış lastiklerini her zaman gününden önce taksınlar"

Kış lastiği taktırmak için sıra bekleyen araç sürücülerinden Hayati Keskin ise Ankara'da ve diğer yerlerde gizli buzlanma olabileceğini, araçların kayma ihtimalinin arttığını belirtti. Keskin, "Yeni lastik aldım. Türkiye'de kaza yapan arabalarda kış lastiği olmadığını görüyoruz. Başkasının da can güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Vatandaşlara tavsiyem, kış lastiklerini her zaman gününden önce taksınlar." ifadesini kullandı.

İşletmede sıra bekleyen Faruk Koparan ise kış lastiği kullanmanın sürücüyü daha güvende hissettirdiğini söyledi. Koparan, lastik değişimine yönelik, "Araç ve can güvenliği açısından kış lastiklerinin önemli olduğunu biliyorum. Yıllardır da yazın ve kışın değiştiriyoruz. Sürücülere hem diğer insanlara hem de kendi aracına zarar gelmemesi için lastiklerini değiştirmesini tavsiye ederim." diye konuştu.