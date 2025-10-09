Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Maliye Bakanı Şimşek ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelerek, Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı yatırımları ile ilgili finansman ve sürdürülebilir kalkınma konularında istişarelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Şimşek'i, Bakanlıkta ağırladıklarını belirten Uraloğlu, "Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımızın finansmanı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı konularında istişarelerde bulunduk. Türkiye ekonomisinin gücüne güç katacak projelerimizle, ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
