Ulaştırma Bakanı: Yolcuların Otobüsten İnmesi U-ETDS Sistemiyle Takip Edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otobüsten inen yolcuların U-ETDS sistemine bildirilmesiyle ilgili düzenleme yapıldığını açıkladı. Bu sayede yolcuların elektronik ortamda anlık takibi sağlanacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, varış noktasından önce otobüsten inen yolcuların, taşımacı firmalar tarafından Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) bildirilmesiyle ilgili düzenleme yapıldığını belirterek, "Taşıma alanında güvenlik için gelen bu yenilik sayesinde, yolcuların elektronik ortamda anlık takibinin yapılması sağlanacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki değişiklikle ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, taşıma sektörünün dijitalleşmesi için yeni adımlar attıklarını belirterek, "Bu düzenlemeyle; taşımacıların e-Devlet üzerinden yapacakları 32 bin 854 TL'ye kadar olan işlemlerde yüzde 5 indirim uygulanacak. Başvurularda kağıt ve belge aramadan tüm süreçleri e-Devlet üzerinden sonuçlandırıp, bürokrasiyi azaltıp, e-Devlet uygulamalarıyla işlem süreleri kısalacak. E-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerde verilen son teşvik ile işlem sayısında büyük artış sağlanmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, tarifeli (biletli) veya tarifesiz (turizm) yolcu taşımalarına aracılık hizmeti veren ve bilet veya sözleşme düzenlemeye yetkili olan acentelere, mevzuata aykırı bilet veya sözleşme düzenlemeleri halinde uyarı müeyyidesi getirildiğini belirterek, yapılan bu düzenlemeyle vatandaşların bu yöndeki mağduriyetlerinin giderilmesini hedeflediklerini kaydetti.