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Uraloğlu: Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, gerekli kurala uyulunca açılacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'ın açılıp açılmayacağına yönelik yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu "Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, talepleri karşıladıklarında erişimi sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Uraloğlu'nun sözleri salonda alkış tufanı kopmasına da neden oldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından paylaştığı taziye mesajlarının Instagram tarafından sansürlendiğini ifade etmişti. Altun'un bu açıklamasından dakikalar sonra ise BTK, milyarlarca üyesi olan popüler sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü itibarıyla erişim engeli getirmişti.

BAKAN URALOĞLU: İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMIŞ DEĞİLİZ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün Instagram yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" açıklamasında bulunurken META şirketinin de savunmasında ABD'nin Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve paylaşımların algoritmalarla engellendiğini ifade ettiği öğrenildi.

URALOĞLU'NDAN YENİ BİR AÇIKLAMA DAHA

Erişim engelinin 5. gününde kameraların karşısına geçerek sosyal medya platformu Instagram ile ilgili son durumu paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu salonda alkış tufanı koparan sözler sarf etti.

"CİDDİ BİR AŞAMA KAYDETTİK"

Bakan Uraloğlu "Instagram'ın erişimini neden durdurduk? Katalog suçlarla ilgili istediğimiz adımları atmadılar. İki toplantı yapıldı. Karşı tarafa hassasiyetlerimizi anlattık. Burada şunu asla kaçırmamız lazım; bir şirket düşünün, onun kendi kuralları kadar bizim ülkemizin kanunları var. Bizim bazı taleplerimize 'Şirketimizin kuralları' diyorlar. İyi de siz bu ülkede faliyet gösteriyorsunuz. Bu ülkenin kanunları yok mu? Elbette var. Siz de bunlara uymak zorundasınız. İsmail Haniye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edilmiyor. Ciddi bir aşama kaydettik. Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar" diye konuştu.

"GEREKENLER YERİNE GELİNCE AÇILACAK"

Uraloğlu şöyle devam etti; "Instagram yetkilileriyle iki toplantı yapıldı, hassasiyetlerimizi ilettik. Ciddi aşama kaydedildi, gerekler yerine gelince engel kalkacak" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sosyal Medya Instagram Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

ZİYA BAŞKAN:

bence açılmasın hiç de gereği yok

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Suat Saldıran:

Sayın bakan ım bir az daha kalsın

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Burak GUNES:

İnstagrama bile boyun eğdik anlaşılan, dünya ülkelerine kafa tutuyormuşuz sorarsan...

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Serkan Taşdemir:

Yav abi biz büyük bir ülkeyiz sen kiminle pazarlığa oturuyorsun bunları istiyorum yaparsanız açılır diyip kestirip atcan bune hergun pazarlikmi olur

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Selçuk Yılmaz:

Mevzu vatansa yansın ınstagram

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zekeriya dilman:

Instagram konusu bir lütuf sayılacaksa hiç açılmasın bence

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Remzi Zabin:

İnstagram yetmez boş teneke tiktok da kapansın bence millet boş işlerle uğraşmasın. Zamanını ve enerjisini faydalı işlere harcasın

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