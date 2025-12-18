Haberler

Bakan Uraloğlu: "Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde akaryakıt fiyatları ile ilgili hükümetin müdahalede bulunmadığını belirtti. Uraloğlu, 2026 yılında tarım sektörüne ayrılan bütçeyi de açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil" dedi.

Bakan Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde milletvekillerinden gelen sorulara ve eleştirilere cevap verdi. Uraloğlu, bütçeden ayırılan destekler hakkındaki eleştirilere ilişkin, "2026 yılında 888.2 milyar liralık tarıma bütçe ayırdık. Bunun 667.6 milyar lirası destek programları için. 190 milyar lirası yatırım sektörü için. 262 milyar lirası yaklaşık vergi harcamaları toplam kit ve ihraca destekleri için de 268 milyon lira olmak üzere bir kaynak ayırmış durumdayız" dedi.

Akaryakıt fiyatları hakkında konuşan Uraloğlu, "Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil. Dünya ve serbest piyasa şartlarına göre bunlar belirleniyor. Akaryakıttan alınan ÖTV maktu tutardadır. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında altı aylık Yİ-ÜFE oranı ile güncellenmektedir. Bunun dışında bir vergi yok. Aksine bu yıl Ocak ayında Yİ-ÜFE oranının daha altında bir fiyatlama yapılmıştı. Ayrıca benzin üzerine baktığımız an KDV ve ÖTV toplam vergi yükü 2002'de yüzde 70,2 seviyesindeyken şu an itibariyle bu yaklaşık yüzde 42.2 seviyesindedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
title