Haberler

ULAK Haberleşme EDEX 2025 Fuarı'nda Türkiye'nin Milli Teknolojilerini Tanıtacak

Güncelleme:
ULAK Haberleşme AŞ, 1-4 Aralık tarihlerinde Mısır'da düzenlenecek EDEX 2025 Savunma Fuarı'na katılarak Türkiye'nin milli iletişim teknolojilerini uluslararası ziyaretçilere tanıtacak. Fuar, 80'in üzerinde ülkeden katılımcıları bir araya getirecek.

ULAK Haberleşme AŞ, savunma ve güvenlik sektörünün prestijli etkinliklerinden EDEX 2025 Mısır Savunma Fuarı'na (Egypt Defence Expo) katılacak ve Türkiye'nin milli iletişim teknolojilerini dünyayla buluşturacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin milli ve güvenli haberleşme teknolojilerinde öne çıkan şirketi ULAK Haberleşme AŞ, 1-4 Aralık'ta Cairo International Exhibition Centre'da düzenlenecek EDEX 2025'te yerini alacak.

Fuar, 80'in üzerinde ülkeden resmi delegasyonun, çok sayıda uluslararası firmanın ve sektör profesyonellerinin katılımıyla bölgenin en kapsamlı savunma sanayisi etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

ULAK Haberleşme, fuarda Türkiye'nin milli haberleşme alanındaki mühendislik yetkinliklerini ve yenilikçi teknolojilerini uluslararası ziyaretçilere tanıtacak.

Şirket, güvenli, kesintisiz ve yüksek teknolojiye dayalı iletişim çözümleriyle Türkiye'nin teknoloji üretme kabiliyetini etkinlikte temsil etmeyi, ülkenin milli iletişim teknolojilerini dünyayla buluşturmayı planlıyor.

Fuar kapsamında ULAK Haberleşme, güvenli iletişim altyapılarında elde ettiği tecrübeyi, farklı sektörlerde kullanılan milli çözümlerini ve operasyonel olgunluğa ulaşmış teknolojilerini ziyaretçilerle paylaşacak.

Bu çerçevede, NATO tatbikatlarında başarıyla test edilen SD-WAN ağ çözümü de ULAK'ın öne çıkan teknolojilerinden biri olarak tanıtılacak.

Milli teknolojilerin ihracat potansiyeli artırılacak

ULAK'ın geliştirdiği haberleşme çözümleri, savunma iletişiminden kamu altyapılarına, akıllı şehir uygulamalarından kritik kurumların ihtiyaçlarına kadar geniş bir alanda hizmet sunuyor. Bu yetkinlikler, şirketin uluslararası işbirlikleri ve teknoloji ortaklıkları için güçlü bir zemin oluşturuyor.

EDEX 2025 boyunca ULAK Haberleşme temsilcileri, farklı ülkelerden savunma sanayii kuruluşları, kamu otoriteleri, operatörler ve teknoloji sağlayıcılarıyla görüşmeler gerçekleştirerek küresel işbirliklerini geliştirmeyi ve Türkiye'nin milli haberleşme teknolojilerinin ihracat potansiyelini artırmayı hedefliyor.

ULAK Haberleşme, EDEX 2025'te "3. Hall-D84 standı"nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
