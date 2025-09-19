ULAK Genel Müdürü: Türkiye, Kablosuz Haberleşme Alanında Yerli ve Milli Ürünler Üretmeli

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, kablosuz haberleşme alanında teknolojilerin gelecekte belirleyici olacağını belirterek, bu konuda Türkiye'nin kendi yerli ve milli ürünlerini üretmesi ve kullanabilmesi gerektiğini söyledi.

Kömürcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, AA muhabirine, ULAK Haberleşmenin festivaldeki paydaş kuruluşlardan olduğunu ifade etti.

ULAK Haberleşmenin son iki yıldır TEKNOFEST kapsamında kablosuz haberleşme yarışmasının yürütücülüğünü yaptığını anlatan Kömürcü, şunları kaydetti:

"Kablosuz iletişim mühendisleri dediğimiz Türkiye'nin elektronik haberleşme alanında çalışan gençleri ve üniversite takımları. Bu yıl 66 ayrı üniversiteden 200'ü aşkın takımın katılımıyla bir yarışma düzenledik. Yarış final etabını TEKNOFEST sahasından gerçekleştiriyoruz. İki gündür toplamda 14 finalist takım kablosuz haberleşme alanında geliştirdikleri yazılım tabanlı radyoyla bir veriyi bir noktadan başka bir noktaya bir jammer (karıştırıcı) etkisi altında iletmeyi deniyorlar."

Kömürcü, yarışmayla ULAK'ın temel çalışma alanı olan 5G ve 6G gibi konularda mühendislerin deneysel projelerini yarıştırma fırsatını gençlere sağladıklarını vurguladı.

Yarışmanın amacına ilişkin bilgi veren Kömürcü, "Temel hedefimiz, ULAK'ın temel kuruluş misyonu da olan Türkiye'nin milli haberleşmesine sahip olma, milli teknoloji ürünleri geliştirme misyonunu gençlerimizle birlikte yürütmek. Bu konudaki insan kaynağını gelecek için hazırlamayı hedefliyoruz. Projelerle devletimizin hedeflerine ulaşmasına, milli haberleşme ürünlerinin gerçekleştirilmesi için insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kömürcü, ULAK bünyesindeki deneyimli mühendislerle gençlere mentörlük sağlayıp kendi projelerini hayata geçirmelerini amaçladıklarını bildirdi. Bu görevin TEKNOFEST ruhuyla da çok uygun olduğunu vurgulayan Kömürcü, "TEKNOFEST gençliğinin haberleşme boyutunu ULAK yürütüyor." diye konuştu.

"TEKNOFEST, ülkede üretilen teknolojik yeniliklerin görülmesi için büyük bir fırsat"

Kömürcü, TEKNOFEST'in kıymetli bir etkinlik olduğuna dikkati çekerek, gençlerin ülkenin teknoloji alanında geliştirdiği yenilikleri görmesi ve deneyimlemesinin, insanların bu teknolojilerle bir araya gelip onları tecrübe etmelerinin büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Özellikle kablosuz haberleşme alanında teknolojilerin gelecekte belirleyici olacağını belirten Kömürcü, şunları kaydetti:

"Kablosuz haberleşmede Türkiye, kendi yerli ve milli ürünlerini üretmeli ve kullanabilmeli. ULAK'ın da temel misyonu bu. Şirketimizin ana sermayedarları olan ASELSAN, HAVELSAN, savunma sanayi teknoloji fonu ile bizim diğer müşterimiz Türkiye'de yerleşik operatörlerle beraber bu teknolojilerin daha da yaygınlaşması, yerli milli teknolojilerin kablosuz haberleşmenin her alanında hakim olması için çalışıyoruz. Gençlerimizle bu teknolojileri buluşturarak ULAK'ın yaptıklarını, haberleşme alanındaki gelişmeleri de onlarla paylaşarak, onların da gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. TEKNOFEST'in de insanımıza ve ülkemize bu anlamda büyük bir katkısı var. Hem büyük bir canlılık hem de bu motivasyonu, bu paylaşımı ilerleterek gelecekte büyük ve güçlü Türkiye'nin gençlerinin yetişmesine katkı vermede çok önemli bir desteği var."