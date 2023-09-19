Ukrayna, Slovakya, Polonya ve Macaristan'a karşı DTÖ'de dava açtı

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı, tarım ürünleri ithalatına getirilen yasaklar nedeniyle Slovakya, Polonya ve Macaristan'a karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dava açtıklarını duyurdu. Ukrayna, bu ülkelerin kısıtlamalarını kaldıracaklarını ve konuyu uzun süre mahkemede çözmek zorunda kalmayacaklarını umuyor.

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı, Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına getirilen yasaklar nedeniyle Slovakya, Polonya ve Macaristan'a karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dava açtıklarını duyurdu.

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada, DTÖ'nün 'Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Kural ve Usuller Mutabakatı' kapsamında Slovakya, Polonya ve Macaristan'a karşı 16 Eylül'de Ukrayna tarım ürünlerine ulusal bazda getirdikleri ithalat yasağı için DTÖ'de dava açtığını duyurdu.

'MAHKEMEDE ÇÖZMEK ZORUNDA KALMAYACAĞIMIZI UMUYORUZ'

Ukrayna Başbakanı Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliia Svyrydenko konuyla ilgili "Tekil olarak üye devletlerin Ukrayna mallarının ithalatını yasaklayamayacağını kanıtlamak bizim için temel önem taşıyor. Bu nedenle DTÖ'de onlara karşı davalar açıyoruz.

Aynı zamanda, bu ülkelerin kısıtlamalarını kaldıracaklarını ve konuyu uzun süre mahkemede çözmek zorunda kalmayacağımızı umuyoruz. Onlarla dayanışmaya ve çiftçilerin çıkarlarının korunmasına ihtiyacımız var. Attığımız adımlar ve Avrupa Komisyonu ile diğer üye devletlerin baskısı, Ukrayna ile komşu ülkeler arasındaki ticaretin normale dönmesine yardımcı olacak ve aramızdaki dayanışmayı gösterecektir" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Ekonomik Bakanlığı bu üç ülkenin Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatına getirdiği tek taraflı yasağın bir sonucu olarak yerli ihracatçıların ciddi zararlara uğradığını vurgulayarak "Ukrayna bunu üç AB ülkesinin uluslararası yükümlülüklerinin ihlali olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği Komisyonu, 15 Eylül'de Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklayan kararı uzatmaması sonrasında Macaristan, Polonya ve Slovakya ulusal bazda karar alarak Ukrayna tarım ürünleri ithalatını yasaklamıştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yasağı şu ifadelerle duyurmuştu;

"Meseleyi kendi elimize almanın zamanı geldi! Afrika'ya gitmesi gereken Ukrayna tarım ürünleri, Orta Avrupa pazarlarına akın ediyor. Brüksel'deki bürokratlar Avrupalı çiftçilerin sorunlarına bir kez daha göz yumuyor, bu nedenle Macaristan, Polonya ve Slovakya, Ukrayna ithalat yasağını ulusal bazda uzatıyor."