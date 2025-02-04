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UEDAŞ, Müşteri Memnuniyetinde Sektör Birincisi

UEDAŞ, Müşteri Memnuniyetinde Sektör Birincisi
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Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), 2024 yılı sonu memnuniyet anketi sonuçlarına göre UEDAŞ, çağrı merkezi memnuniyetinde sektörde 1. sırada yer aldı. UEDAŞ, müşteri odaklı yaklaşımıyla 5 milyonun üzerinde nüfusa kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunarak başarılı bir yıl geçirdi.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), 2024 yıl sonu memnuniyet anketi sonuçlarını açıkladı. UEDAŞ, yıl boyunca gösterdiği yüksek performansla dikkat çekti. Müşteri memnuniyetinde elde ettiği başarılı sonuçlarla öne çıkan şirket, çağrı merkezi memnuniyetinde sektörde 1. sırada yerini aldı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sağlayan UEDAŞ, müşteri odaklı yaklaşımı ve kaliteli hizmet anlayışıyla sektörde başarı dolu bir yıla imza attı. Müşteri taleplerine hızlı ve etkili çözümler sunan şirket, bu başarılarını 2024 yılında çağrı merkezi hizmet memnuniyetinde 83 puanla sektör 1.si olarak taçlandırdı.. Bu başarı,UEDAŞ'ın yıllardır sürdürdüğü yüksek standartlara dayalı hizmet anlayışının ve sürekli iyileştirme hedeflerinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Şirket, müşteri memnuniyetini artırma yönündeki kararlılığıyla, sektörün en güvenilir ve tercih edilen enerji şirketlerinden biri olma vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor.

Hedefimiz, sektördeki başarılarımızı kalıcı hale getirmek

Hizmet anlayışını sürekli yenileyerek kaliteyi sürdürülebilir hale getirdiklerini ifade eden UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, "Müşteri memnuniyeti, şirketimizin temel taşlarından biri ve her adımımızı bu motivasyon ile atıyoruz. Müşteri odağımızın ve hizmet süreçlerimize yaptığımız yatırımın bir sonucu olarak çağrı merkezi hizmetlerinde sektörde en yüksek memnuniyet skoruna ulaştık. Amacımız, her yıl hizmet kalitemizi daha da ileriye taşıyarak, kesintisiz ve yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam etmek. Müşterilerimize daha hızlı, etkili ve dijital çözümler sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılı için planladığımız yatırımlar ve dijitalleşme projeleriyle, bu başarıyı daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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