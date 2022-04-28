Ucuza sterlin vaadine kandı, dolandırıcıların tuzağına düştü! Talihsiz adamın tüm birikimi buhar oldu - Haberler

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Ucuza sterlin vaadine kandı, dolandırıcıların tuzağına düştü! Talihsiz adamın tüm birikimi buhar oldu

Demirören Haber Ajansı - Kadir Özen - Ekonomi
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İzmir'de fotoğraf stüdyosu işleten Katip Karadağ, dükkanına gelen müşterisi tarafından ucuza sterlin vaadiyle dolandırıldı. Piyasanın altında sterlin alacağını düşünerek 50 bin lira verdiği müşterisinin ortadan kaybolmasıyla dolandırıldığını anlayan Karadağ soluğu polis karakolunda aldı. Tüm birikimini dolandırıcıya kaptıran talihsiz adam iyiliğinin kurbanı olduğunu söyledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde fotoğraf stüdyosu işleten, evli ve 3 çocuk babası Katip Karadağ'ın dükkanına, daha önce adını bilmediği eski müşterilerinden biri geldi. Kendisini Emin Bozdağ olarak tanıtan kişi ile Karadağ, sohbet edip çay ve kahve içti. Bozdağ, daha sonra sık sık dükkana gelmeye başladı. Bir gelişinde kızının kanser hastası olduğunu söyleyen Bozdağ, tedavisi için 20 bin lira borç istedi. Ancak Karadağ, olumsuz cevap verdi.

Ucuza sterlin vaadine kandı, dolandırıcıların tuzağına düştü! Talihsiz adamın tüm birikimi buhar oldu

Son olarak 8 Nisan'da Karadağ'ın dükkanına yeniden gelen Bozdağ, iddiaya göre, bir arkadaşının çalıştığı gemide yüklü miktarda sterlin bulduğunu, ederinin altında kendisine satabileceğini, aradaki farkla kendisine de yardımcı olmasını istedi. İkna olan Katip Karadağ, Emin Bozdağ ve sterlinleri bulan arkadaşıyla buluşmayı kabul etti. Buluşmada Bozdağ ve arkadaşı, 20'lik banknotların bulunduğu sterlin dolu çantadan Karadağ'ın bir örnek almasına izin verdi. Aldığı sterlini kuyumcuya götüren Karadağ, gerçek olduğunu öğrendi. Ancak durumdan şüphelenen kuyumcunun 'dolandırıcılık' uyarısını dinlemeyen Karadağ, bu defa 10 Nisan'da Torbalı ilçesi, Ayrancılar Mahallesi'nde Bozdağ ve arkadaşıyla buluşmak için randevulaştı.

Ucuza sterlin vaadine kandı, dolandırıcıların tuzağına düştü! Talihsiz adamın tüm birikimi buhar oldu

Bankada aldığı 50 bin lirasını cebine koyan Katip Karadağ, her bir 20 sterlini piyasa değerinden 50 lira aşağıya almak üzere randevunun verildiği ıssız bir bölgedeki parka gitti. Burada Karadağ'ı, Emin Bozdağ karşıladı. Bozdağ, az ötede arkadaşının sterlin dolu çantayla beklediğini ve parayı getireceğini söyledi. Bozdağ, Karadağ'ın yanında getirdiği 50 bin lirayı alarak uzaklaştı. Bozdağ'ın uzun süre dönmemesi ile dolandırıldığını anlayan Karadağ, polise giderek şikayetçi oldu. Karadağ'ın dükkanındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi bulmak için harekete geçti.

Ucuza sterlin vaadine kandı, dolandırıcıların tuzağına düştü! Talihsiz adamın tüm birikimi buhar oldu

Katip Karadağ, şüphelilerden alacağı sterlinlerden elde edeceği karı, Bozdağ'ın hasta kızına vermeyi planladığını ancak iyiliğinin kurbanı olduğunu söyleyerek "Bir süre önce 158 bin liraya otomobilimi satmıştım. 100 bin lirasını oğluma, 8 bin lirasını da borçlarım için kullandım. 50 bin lirayı ise bankaya koymuştum. O para dolandırıcılara gitti. Başkaları benim düştüğüm duruma düşmesin. Canım sağ olsun. Param gitti, canım da gidebilirdi. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Ekonomi

Karadağ, Sterlin, Kanser, Borç, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

delidolu :

Ne iyi adammış be Allah herkezin karşısına senin gibileri cıkarsın

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mehmet hakkı:

BEN SALAKLIĞIMA KURBAN OLDUM

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Murat Gökalp Ergözen:

iyilik mi? aç gözlülük kurbanı olmuş olmasın ??

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